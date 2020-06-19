В Высшем антикоррупционном суде зафиксировали коронавирус: у одного из сотрудников первый тест на COVID-19 оказался положительным.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

“У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения”, – отмечается в сообщении.

В данный момент определяется список лиц, с которыми контактировал заболевший. Работники, контакты которых уже установлены, находятся на самоизоляции.

При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что угрозы правосудию нет, и ВАКС продолжает работать.

“Угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям”, – сказано в сообщении.