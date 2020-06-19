Об этом проинформировали в пресс-службе суда.
“У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения”, – отмечается в сообщении.
В данный момент определяется список лиц, с которыми контактировал заболевший. Работники, контакты которых уже установлены, находятся на самоизоляции.
При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что угрозы правосудию нет, и ВАКС продолжает работать.
“Угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям”, – сказано в сообщении.
- По состоянию на сегодня, 19 июня, в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
- Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил несколько ключевых сценариев развития эпидемии COVID-19 в Украине.
- Виктор Ляшко заявил, что в Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.