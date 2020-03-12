Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на пресс-службу сенатора.
Кантуэлл решила закрыть свой офис, а его сотрудники будут работать удаленно.
“С тех пор, как у человека проявились симптомы, он находился в изоляции. По совету лечащего врача на этой неделе сенатор закрыла свой офис в Вашингтоне, округ Колумбия, для глубокой очистки”, – говорится в заявлении.
Согласно уведомлению, зараженный сотрудник, имя которого не называется, “не имел никаких известных контактов с сенатором или другими членами Конгресса”.
Сенатор Кантуэлл уже призвала других сотрудников своего офиса, которые контактировали с больным, пройти обследование на коронавирус.
Тем временем доступ в Конгресс США решили ограничить для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса. В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената, информирует агентство Associated Press. При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.
В данный момент ни одному из членов Конгресса США не был поставлен диагноз CODID-19. Но по крайней мере семь членов Конгресса прибегли к самоизоляции.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.