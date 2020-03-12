У сотрудника офиса сенатора США Марии Кантуэлл диагностирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай CODID-19 на Капитолийском холме.

Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Кантуэлл решила закрыть свой офис, а его сотрудники будут работать удаленно.

“С тех пор, как у человека проявились симптомы, он находился в изоляции. По совету лечащего врача на этой неделе сенатор закрыла свой офис в Вашингтоне, округ Колумбия, для глубокой очистки”, – говорится в заявлении.

Согласно уведомлению, зараженный сотрудник, имя которого не называется, “не имел никаких известных контактов с сенатором или другими членами Конгресса”.

Сенатор Кантуэлл уже призвала других сотрудников своего офиса, которые контактировали с больным, пройти обследование на коронавирус.

Тем временем доступ в Конгресс США решили ограничить для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса. В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената, информирует агентство Associated Press. При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.

В данный момент ни одному из членов Конгресса США не был поставлен диагноз CODID-19. Но по крайней мере семь членов Конгресса прибегли к самоизоляции.