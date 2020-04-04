Об этом сообщили в пресс-службе “Укроборонпрома”.
В сообщении сказано, что у сотрудника состояние стабильно тяжелое.
“Случай зарегистрировано не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии”, – отметили в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что заболевший, токарь в преклонном возрасте, работал отдельно от коллектива и фактически ни с кем из сотрудников не контактировал. Последний раз он был на предприятии около двух недель назад, 20 марта.
С начала карантина на работу выходили не больше 40 сотрудников предприятия, остальные (80%) работали удаленно.
- 3 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило одну тысячу. 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.