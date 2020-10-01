Компания Илона Маска SpaceX запланировала на 1 и 2 октября запуск 60 интернет-спутников системы Starlink, а также – военного GPS-спутника третьего поколения.

Об этом сообщили на сайте SpaceX.

На сайте компании сообщили, что запуск очередной партии интернет-спутников Starlink запланирован на 1 октября в 9:17 (16:17 по Киеву).

2 октября в 21:43 (4:43 по Киеву) запланировано следующее: ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту военный спутник США GPS III.

Falcon 9, которая доставит на орбиту 13-ю партию спутников Starlink, ранее дважды использовалась в 2020 году.

Кроме этого, в SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

В компании пояснили, что спустя 9 минут после запуска ракеты из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, часть Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Напомним, что вся группа GPS-спутников третьего поколения будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете.