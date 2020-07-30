Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному лицу в деле, фигурантом которого является бывший глава «Укравтодора» Славомир Новак.

Об этом проинформировали в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о бенефициаре группы компаний, “осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины”. Во исполнение поручения Окружной прокуратуры Варшавы ему было сообщено о подозрении в предоставлении экс-главе “Укравтодора” неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

“Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек”, – уточнили в НАБУ.

Стоит отметить, что 20 июля появилась информация, что НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком.

Пяти лицам было вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы:

• бывшему главе “Укравтодора” Новаку;

• двум гражданам Польши;

• иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров “Укравтодора”;

• бывшей советнице Новака, гражданке Украины.

“НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем “Укравтодора” неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро”, – говорится в сообщении Бюро.

По данным НАБУ, в одном из эпизодов речь шла об уплате 10 % “консультационных услуг”, что составляло более 180 тыс. евро. Еще в одном компания-победитель тендера “Укравтодора” должна была уплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял более 3,5 млн грн.

Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. По версии следствия, в обмен на это бывший глава “Укравтодора” обещал “не заметить” нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков.

“Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше”, – отметили в НАБУ.

Расследование указанных фактов осуществлялось с осени 2019 года.