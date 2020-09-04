Об этом пишет CNN.

Почти два года назад 10-летний Брэди Снаковски, смотря шоу вместе со своей семьей, обнаружил, что полицейским собакам не выдаются бронежилеты.

“Мы вместе смотрели шоу, и я даже не заметила, что на собаке не было жилета. Я была весьма удивлена, что восьмилетний ребенок смог распознать, что в этом есть проблема, и что он смог найти решение, чтобы исправить эту проблему. Я очень гордилась тем, что он это делал”, – отметила мама Брэди Лия Торнабене.

Это наблюдение послужило толчком для основания некоммерческой организации Brady’s K9 Fund, занимающейся сбором денег на поставку пуленепробиваемых жилетов для полицейских и военных собак. Мальчик создал страницу GoFundMe, которая позволила ему купить первые четыре жилета.

На данный момент Брэди снабдил жилетами более 257 собак и собрал более 315 тысяч долларов. Он поставлял жилеты для собак в 23 штата и Канаду, а также для военных собак в Афганистане.