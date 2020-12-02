В США опубликовали отчет, в котором представлены доказательства того, что еще девять католических священников подвергали детей сексуальному насилию с 1950-х по 1990-е годы в католических церквях Колорадо.

Отчет опубликовал генеральный прокурор штата Фил Вейзер, сообщает ABC.

Покойный преподобный Чарльз Б. Вудрич, известный как отец Вуди, и другие восемь человек ранее не были указаны в первоначальном отчете, опубликованном в октябре 2019 года на основе обзора церковных записей в епархиях Денвер, Колорадо-Спрингс и Пуэбло.

Шесть из недавно названных священников уже умерли, в то время как другие были ранее отстранены от священства или прекратили богослужения. В честь отца Вуди назвали дневной приют для бездомных через несколько лет после его смерти в 1991 году, но в начале этого года его имя было убрано из названия из-за обвинений против священника.

В последнем отчете рассматривали случаи жестокого обращения с 46 детьми со стороны в общей сложности 25 священников, 16 из которых были названы в прошлогоднем отчете. Против них представили обоснованные заявления о сексуальном насилии. Всего было установлено, что 212 детей подверглись насилию со стороны 52 епархиальных священников в период с 1950 по 1999 год.

Оба обзора, проведенные бывшим прокурором США Бобом Тройером, не касались предполагаемых злоупотреблений со стороны священников из религиозных орденов или тех, кто приезжал из других епархий.

Разбираться в деле начали после того, как в 2018 году большое жюри Пенсильвании заявило, что более 300 священников развратили по меньшей мере 1000 детей в течение 70 лет, что поставило под сомнение масштабы жестокого обращения в других штатах.

Церковь учредила и профинансировала программу возмещения ущерба для выплаты пособий людям, подвергшимся жестокому обращению со стороны священников. Ею управляли Кеннет Файнберг и Камилла Бирос, которые наблюдали за выплатой компенсации жертвам стрельбы в театре “Аврора” в 2012 году и терактов 11 сентября.

Согласно заключительному отчету, программа разрешила выплату 7,3 миллиона долларов 79 людям.

В совместном заявлении архиепископ Денвера Самуэль Акила, епископ Денвера Хорхе Родригес, епископ Колорадо-Спрингс Майкл Шеридан и епископ Пуэбло Стивен Берг выразили надежду, что проверка Тройера и процесс возмещения ущерба обеспечили справедливость и исцеление выживших.

“Мы по-прежнему убиты болью, которую они пережили, мы снова приносим свои глубочайшие извинения за прошлые неудачи церкви и обещаем, что всегда будем молиться о продолжении исцеления для них и их семей”, – говорится в заявлении.

Церковь согласилась внести изменения, рекомендованные Тройером, в том числе предоставить координаторов помощи жертвам и призвать людей сообщать о жестоком обращении напрямую в правоохранительные органы. По словам генпрокурора Вейзера, репутация церкви будет поставлена ​​под угрозу, если она не выполнит свои обязательства.