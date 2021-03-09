В США агенты Федерального бюро расследований три года назад могли найти тайник с золотом, спрятанный во времена Гражданской войны. Клад находится в лесу штата Пенсильвания.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на электронные письма спецагентов и документы по этому делу.

13 марта 2018 года охотники за сокровищами привели ФБР в Дентс-Ран, местность в Пенсильвании неподалеку от Питтсбурга. Согласно легенде, на пути к Монетному двору США в Филадельфии, в этой местности в 1863 году потеряли или украли большую партию золота.

Суд принял решение разрешить раскопки в этой местности. Агенты ФБР принимали в этом участие. Они заявляли лишь о том, что способствуют в проведении раскопок, так как могут быть найдены предметы, которые являются “объектами культурного наследия”. Но, в 2018-м, они говорили о том, что раскопки были безрезультатными.

Но искатели сокровищ, отец и сын, которые привели федералов в эту местность, продолжали утверждать, что представители ФБР что-то нашли. Их адвокат Билл Клак подал в суд и запросил доступ к правительственным электронным письмам о проведенных раскопках. Электронные документы, которые суд предоставил Клаку, свидетельствуют о том, что представители ФБР нашли что-то действительно стоящее, но пытались скрыть.

13 марта представители ФБР просили местные власти предоставить им документ, согласно которому найденное золото, если таковое найдется, будет принадлежать федеральному правительству. Далее обсуждение продолжалось по телефону.

В компании Finders Keepers, занимающейся происками сокровищ, рассказали, что потратили годы на поиски этого золота. Они отметили, что в 2018-м году их детектор обнаружил кусок металла, который, как они подозревали, был золотом.

Через несколько недель ФБР наняло геофизическую консалтинговую фирму Enviroscan для обследования местности. По словам Уоррена Гетлера, который тесно сотрудничал с Paradas и ФБР, гравиметр Enviroscan также показал большую металлическую массу с плотностью золота.

Тогда один из агентов ФБР предположил, что это может быть то самое золото времен Гражданской войны. Предположительно, это 7 – 9 тонн золота. Это сотни миллионов долларов, которые захотят получить в свою казну власти Пенсильвании, ровно, как и федеральные власти.

Но в ФБР утверждают, что во время раскопок их агенты не нашли ничего стоящего. Власти Пенсильвании отказываются комментировать этот вопрос.

Официально, о раскопках есть 2400 страниц документов и видеофайлов. Адвокат золотоискателей пытается получить все в полном объеме.