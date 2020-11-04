Об этом сообщает издание NBC.
Известно, что нападавших было трое. Они инициировали спор на политическую тему. В какой-то момент злоумышленники достали ножи, после чего ранили женщину и трех мужчин.
Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивают как стабильное. Они признали, что являются членами ультраправой организации, которая поддерживает Дональда Трампа. Подозреваемые являются участниками движения “Black Lives Matter” за права темнокожих граждан.
В полиции рассказали, что разыскивают женщину и двух мужчин. Нападение совершили в прямом эфире в одной из соцсетей.
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