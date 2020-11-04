В среду, 4 ноября, в Вашингтоне (США) у Белого дома совершили нападение с ножом. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщает издание NBC.

Известно, что нападавших было трое. Они инициировали спор на политическую тему. В какой-то момент злоумышленники достали ножи, после чего ранили женщину и трех мужчин.

Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивают как стабильное. Они признали, что являются членами ультраправой организации, которая поддерживает Дональда Трампа. Подозреваемые являются участниками движения “Black Lives Matter” за права темнокожих граждан.

В полиции рассказали, что разыскивают женщину и двух мужчин. Нападение совершили в прямом эфире в одной из соцсетей.