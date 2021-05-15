У США блогера затримали за те, що він їхав на задньому сидінні в безпілотній Tesla, та він повторив витівку

Відомого у США блогера Парам Шарма затримали за те, що він їхав на задньому сидінні в безпілотній Tesla. Та попри це, чоловік знову утнув ту ж витівку, щойно опинився на волі.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Зазначається, що у квітні поліція Сан-Франциско затримала чоловіка за те, що він їхав на автопілоті на задньому сидінні своєї Tesla. Річ у тім, що в штаті Каліфорнія діє закон, який забороняє відсутність водія за кермом під час руху автомобілями з функціями автопілота.

Автомобіль конфіскували, а чоловіка відпустили через кілька днів.

Водночас 12 травня блогер повторив свою витівку. Того дня чоловік запланував зустріч із місцевим журналістом. Він приїхав до офісу телеканалу на задньому сидінні своєї нової Tesla. ТІ його знову затримали.

Блогер прокоментував свою витівку тим, що “дуже багатий”, отже може купувати собі нову Tesla після того, як її знову конфіскують.

“Я можу витратити багато грошей на Tesla. Якщо ви заберете мою Tesla, я піду й куплю іншу. Ось як це працює”, – похизувався хлопець.

Він додав, що безпечніше почувається на пасажирському сидінні, ніж на водійському.

За словами блогера, цього разу він вирішив придбати Tesla з удосконаленим пакетом допомоги водію Full Self-Driving. Покупка обійшлася чоловіку лише в 10 тисяч доларів. Автомобіль може сам змінювати смугу руху, з’їжджати з шосе і розпізнавати дорожні знаки та світлофори. Але у компанії попереджують, що система має недоліки, тож все одно водій має контролювати процес руху.