Видео опубликовало агентство Reuters.
На акции протеста вышли несколько сотен человек. Из толпы слышны оскорбления в адрес полицейских и кандидата на пост президента США Дональда Трампа.
Протестующие также требуют остановить произвол среди полицейских. Сотрудники правоохранительных органов США начали задерживать демонстрантов, нарушающих общественный порядок и блокируют проезжую часть.
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