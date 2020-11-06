В США на улицы Нью-Йорка на акции протеста вышли движения "Black lives matter" и ЛГБТ-сообщества, выступающих за честные выборы президента страны.

Видео опубликовало агентство Reuters.

На акции протеста вышли несколько сотен человек. Из толпы слышны оскорбления в адрес полицейских и кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Протестующие также требуют остановить произвол среди полицейских. Сотрудники правоохранительных органов США начали задерживать демонстрантов, нарушающих общественный порядок и блокируют проезжую часть.