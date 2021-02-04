В США мужчина угнал автомобиль с вакцинами от COVID-19

В штате Флорида (США) неизвестный мужчина угнал автомобиль, в котором перевозили вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 3 февраля, около 16:00 по местному времени. Неизвестный мужчина похитил автомобиль с паркинга Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити.

В полиции сообщили, что злоумышленнику около 20 лет. Он похитил серый Hyundai Accent 2018 с номерным знаком NPJJ58. Внутри автомобиля находится вакцина от коронавируса. Количество доз не разглашается.

Напомним, что фармацевт из Висконсина (США), бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center Стивен Бранденбург признал свою вину в умышленной порче около 500 доз вакцины Moderna от COVID-19. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.