Четырехмесячного кинг чарльз спаниеля сделали служебным помощником шерифа Флориды (США) после того, как его спасли от аллигатора, который утащил его под воду.

Об этом сообщает CNN.

Офис шерифа округа Ли почтил щенка по имени Ганнер на церемонии 8 декабря, в ходе которой ему дали звание офицера безопасности.

“Вы клянетесь соблюдать конституционный закон во время работы в Офисе шерифа округа Ли? Это важный день. Теперь вы будете детективом, хорошо?”, – спросил канонира шериф округа Ли Кармин Марсено во время церемонии.

Месяц назад крошечный щенок был зажат в пасти аллигатора, который затащил его в пруд на заднем дворе семьи, в которой он живет.

“Мы просто гуляли у пруда, и он вылетел из воды, как ракета. Я никогда не думал, что аллигатор может быть таким быстрым”, – говорит владелец канонира Ричард Уилбэнкс

Он рассказал, что активизировался адреналин или инстинкт.

“Я просто автоматически прыгнул в воду”, – сказал Уилбэнкс.

Благодаря Уилбанксу, Ганнер выжил, получив всего одну колотую рану на животе.

Заместитель шерифа округа Ли Программа “Собаки в патруле” набирает жителей и их домашних животных, чтобы они служили в качестве наблюдателей во время повседневных прогулок. Программа побуждает владельцев домашних животных следить за подозрительной деятельностью, когда они гуляют со своими питомцами. Их также просят сообщать о жестоком обращении с животными в их районе и помочь офису шерифа предотвратить это.

“Упорство щенка и его борьба за выживание доказывают, что он идеальный кандидат на должность офицера охраны и безопасности помощников собак!” – говорится в сообщении офиса шерифа в Facebook.