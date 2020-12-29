Об этом сообщает CNN.
Офис шерифа округа Ли почтил щенка по имени Ганнер на церемонии 8 декабря, в ходе которой ему дали звание офицера безопасности.
“Вы клянетесь соблюдать конституционный закон во время работы в Офисе шерифа округа Ли? Это важный день. Теперь вы будете детективом, хорошо?”, – спросил канонира шериф округа Ли Кармин Марсено во время церемонии.
Месяц назад крошечный щенок был зажат в пасти аллигатора, который затащил его в пруд на заднем дворе семьи, в которой он живет.
“Мы просто гуляли у пруда, и он вылетел из воды, как ракета. Я никогда не думал, что аллигатор может быть таким быстрым”, – говорит владелец канонира Ричард Уилбэнкс
Он рассказал, что активизировался адреналин или инстинкт.
“Я просто автоматически прыгнул в воду”, – сказал Уилбэнкс.
Благодаря Уилбанксу, Ганнер выжил, получив всего одну колотую рану на животе.
Заместитель шерифа округа Ли Программа “Собаки в патруле” набирает жителей и их домашних животных, чтобы они служили в качестве наблюдателей во время повседневных прогулок. Программа побуждает владельцев домашних животных следить за подозрительной деятельностью, когда они гуляют со своими питомцами. Их также просят сообщать о жестоком обращении с животными в их районе и помочь офису шерифа предотвратить это.
“Упорство щенка и его борьба за выживание доказывают, что он идеальный кандидат на должность офицера охраны и безопасности помощников собак!” – говорится в сообщении офиса шерифа в Facebook.
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