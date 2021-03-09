Соответствующие рекомендации опубликованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Новые правила были объявлены на специальном брифинге в Белом доме в понедельник, 8 марта, информирует агентство Reuters.
“Исходя из того, что мы знаем о вакцинах против COVID-19, люди, которые были полностью привиты, могут начать делать то, что они перестали делать из-за пандемии”, – отмечается в сообщении.
В CDC уточнили, что человек считается полностью вакцинированным через две недели после последней дозы вакцины.
Согласно рекомендациям CDC, граждане, которые были полностью вакцинированы от COVID-19 смогут:
• собираться без защитных масок в помещении с другими полностью вакцинированными людьми (небольшими группами);
• находиться в помещении без масок с невакцинированными членами одной семьи (например, посещать родственников, которые все живут вместе), если они не находятся в группе риска;
• не делать тестов и не проходить карантин после общения с больными коронавирусом (кроме случаев, когда появились очевидные симптомы болезни).
В то же время даже тем, кто прошел полную вакцинацию, и в дальнейшем рекомендуется соблюдать правила безопасности: надевать маску и сохранять социальную дистанцию в общественных местах, а также избегать скоплений, собраний людей и путешествий (как внутри страны, так и международных).
Кроме того, рекомендовано не посещать невакцинированных людей, которым грозит повышенный риск тяжелого заболевания или смерти от COVID-19 или проживающих с человеком из такой группы риска.
Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2% населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.
Почти 18% населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний.
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