В США в городе Бостон две женщины напали на мать с дочерью из-за того, что они говорили на испанском языке.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что более половины жителей Бостона латиноамериканцы, большинство из них родились в другой стране.

Мать и дочь разговаривали по-испански, когда шли домой с обеда, внезапно две женщины напали на них на улице и начали избивать их руками и ногами.

По словам матери, женщины кричали: “Это Америка! Говорите на английском!”.

Из-за нападения прокуроры предъявили обвинения в совершении уголовного преступления на почве ненависти двум двадцатипятилетним женщинам – Дженни Ли Эннаморати и Стефани Армстронг. Они должны предстать перед судом 9 марта.

Женщины объяснили свой поступок полиции тем, что они были выпившее, а пострадавшие якобы смеялись над ними на испанском языке, который они не могли понять.