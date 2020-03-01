Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что более половины жителей Бостона латиноамериканцы, большинство из них родились в другой стране.
Мать и дочь разговаривали по-испански, когда шли домой с обеда, внезапно две женщины напали на них на улице и начали избивать их руками и ногами.
По словам матери, женщины кричали: “Это Америка! Говорите на английском!”.
Из-за нападения прокуроры предъявили обвинения в совершении уголовного преступления на почве ненависти двум двадцатипятилетним женщинам – Дженни Ли Эннаморати и Стефани Армстронг. Они должны предстать перед судом 9 марта.
Женщины объяснили свой поступок полиции тем, что они были выпившее, а пострадавшие якобы смеялись над ними на испанском языке, который они не могли понять.
- 8 декабря в городе Бахмут, что в Донецкой области, похоронили волонтера Артема Мирошниченко. 29 ноября Артема жестоко избили двое молодых парней. Причина – якобы из-за того, что волонтер разговаривал на украинском языке.