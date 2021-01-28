В Соединенных Штатах Америки двое полицейских покончили с собой спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что это первый случай, когда правоохранители подтвердили, что два офицера покончили с собой после нападения.

“К сожалению, два офицера, которые были в Капитолии 6 января, покончили с собой после этого сражения”, – сказал Конти в своем заявлении

Еще один офицер, Брайан Д. Сикник, скончался на следующий день после беспорядков “из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей”.

“Среди моих ребят есть офицеры, которые были без шлемов в момент нападения и получили травмы головы. У одного из офицеров сломаны два ребра и раздроблены два позвоночных диска, другого ударили металлическим ограждением, — рассказал глава объединения полицейских Капитолия Гас Папатанасиу газете The Washington Post.