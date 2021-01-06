Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) был экстренно госпитализирован в больницу Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Причиной госпитализации стала аневризма головного мозга.

Об аневризме изначально сообщил ресурс TMZ. Отмечалось, что рэпер находится в медицинском центре Cedars-Sinai.

Представитель 55-летнего музыканта подтвердил эту информацию в комментарии NBC News. Он сообщил, что Dr. Dre был госпитализирован в понедельник и проходит лечение от аневризмы.

Сам музыкант сообщил в Instagram, что идет на поправку.

“Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и наилучшие пожелания. У меня все отлично, и моя медицинская бригада отлично обслуживает меня. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой”, – отметил рэпер.

На болезнь Dr. Dre уже отреагировали многие его друзья и коллеги, которые пожелали ему скорейшего выздоровления.

Как известно, аневризма сосудов головного мозга – это патологическое расширение просвета артерии головного мозга.

Следствием разрыва аневризмы является внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к смерти, либо к неврологическим расстройствам различной степени тяжести. Самым эффективным способом лечения является ранняя диагностика и “выключение” аневризмы из кровотока.

СПРАВКА. Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Доктор Дре (англ. Dr. Dre) — американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Считается важнейшей фигурой в популяризации и одним из отцов-основателей стиля джи-фанк — одного из стилей хип-хопа, который появился в начале 1990-х в Лос-Анджелесе.

Помимо сольного творчества, Dr. Dre продюсировал альбомы многочисленных рэперов, среди которых были Snoop Dogg, Эминем, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game и Busta Rhymes, многие альбомы которых стали мультиплатиновыми.