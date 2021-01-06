Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Причиной госпитализации стала аневризма головного мозга.
Об аневризме изначально сообщил ресурс TMZ. Отмечалось, что рэпер находится в медицинском центре Cedars-Sinai.
Представитель 55-летнего музыканта подтвердил эту информацию в комментарии NBC News. Он сообщил, что Dr. Dre был госпитализирован в понедельник и проходит лечение от аневризмы.
Сам музыкант сообщил в Instagram, что идет на поправку.
“Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и наилучшие пожелания. У меня все отлично, и моя медицинская бригада отлично обслуживает меня. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой”, – отметил рэпер.
На болезнь Dr. Dre уже отреагировали многие его друзья и коллеги, которые пожелали ему скорейшего выздоровления.
Как известно, аневризма сосудов головного мозга – это патологическое расширение просвета артерии головного мозга.
Следствием разрыва аневризмы является внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к смерти, либо к неврологическим расстройствам различной степени тяжести. Самым эффективным способом лечения является ранняя диагностика и “выключение” аневризмы из кровотока.
СПРАВКА. Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Доктор Дре (англ. Dr. Dre) — американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Считается важнейшей фигурой в популяризации и одним из отцов-основателей стиля джи-фанк — одного из стилей хип-хопа, который появился в начале 1990-х в Лос-Анджелесе.
Помимо сольного творчества, Dr. Dre продюсировал альбомы многочисленных рэперов, среди которых были Snoop Dogg, Эминем, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game и Busta Rhymes, многие альбомы которых стали мультиплатиновыми.
- От COVID-19 в мире уже умерло более 1,8 млн человек. Среди жертв коронавируса есть и немало известных личностей, в частности, актеров, музыкантов и политиков. #Буквы вспоминали имена тех, с кем пришлось расстаться в 2020 году из-за осложнений от COVID-19.