Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ABC в воскресенье, 3 мая.
По словам Помпео, весь мир подвергся воздействию коронавируса “в результате сбоев в китайской лаборатории”, и разведка США владеет доказательствами этого.
“Разведывательное сообщество продолжает выполнять свою работу. Они должны продолжать делать это и проверять, чтобы мы были уверены. И я могу вам сказать, что существует значительное количество доказательств того, что это распространилось из лаборатории в Ухане”, — сказал он.
Говоря о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео отметил, что эксперты говорят о его неприродном происхождении.
“Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому”, — добавил он.
- Ранее британское издание The Saturday Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом “Пяти глаз” (“Five Eyes”), куда входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявило, что Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса в китайской провинции Ухань в конце 2019 года.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства, согласно которым коронавирус COVID-19 разработали в лаборатории Китая.