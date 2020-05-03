Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть "множество доказательств" того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ABC в воскресенье, 3 мая.

По словам Помпео, весь мир подвергся воздействию коронавируса “в результате сбоев в китайской лаборатории”, и разведка США владеет доказательствами этого.

“Разведывательное сообщество продолжает выполнять свою работу. Они должны продолжать делать это и проверять, чтобы мы были уверены. И я могу вам сказать, что существует значительное количество доказательств того, что это распространилось из лаборатории в Ухане”, — сказал он.

Говоря о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео отметил, что эксперты говорят о его неприродном происхождении.

“Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому”, — добавил он.