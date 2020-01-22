Об этом он сказал в кулуарах экономического форума в Давосе, сообщает телеканал Sky News.
Трамп пояснил, что этим вопросом занимается Центр по контролю за заболеваниями (CDC).
“У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр по контролю за заболеваниями (CDC) потрясающий. Очень профессиональный”, – сказал американский лидер.
Трамп отметил, что действительно в США зарегистрирован один случай инфицирования неизвестным вирусом. Отметив, что несмотря на это, ситуация остается под контролем.
“У нас все под контролем… Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо”, – сказал Трамп.
Как известно, заразившийся вернулся в Сиэтл (США) из Ухани несколько дней назад и позднее был госпитализирован с признаками пневмонии. Анализы больного показали положительные результаты на наличие у него коронавируса. Заразившийся старше 30 лет и его состояние оценивается как хорошее. Пациент находится в больнице города Эверетт недалеко от Сиэтла.
Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии.
Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиться пневмония и возникать проблемы с дыханием.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.