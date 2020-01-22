Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть некий план по сдерживанию и контролю коронавируса неизвестного происхождения, который распространяется из Китая.

Об этом он сказал в кулуарах экономического форума в Давосе, сообщает телеканал Sky News.

Трамп пояснил, что этим вопросом занимается Центр по контролю за заболеваниями (CDC).

“У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр по контролю за заболеваниями (CDC) потрясающий. Очень профессиональный”, – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что действительно в США зарегистрирован один случай инфицирования неизвестным вирусом. Отметив, что несмотря на это, ситуация остается под контролем.

“У нас все под контролем… Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо”, – сказал Трамп.

Как известно, заразившийся вернулся в Сиэтл (США) из Ухани несколько дней назад и позднее был госпитализирован с признаками пневмонии. Анализы больного показали положительные результаты на наличие у него коронавируса. Заразившийся старше 30 лет и его состояние оценивается как хорошее. Пациент находится в больнице города Эверетт недалеко от Сиэтла.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиться пневмония и возникать проблемы с дыханием.