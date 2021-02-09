Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.
Инцидент произошел в прошлую пятницу.
Получив доступ к водопроводной системе города, хакер ненадолго увеличил количество гидроксида натрия (щелочи) в системе очистки воды, сообщает агентство ВВС.
Как проинформировал шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери, злоумышленник увеличил уровень гидроксида натрия более чем в 100 раз (со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион).
Это поставило под угрозу отравления около 15 тысяч жителей города Олдсмар.
Оператор вовремя заметил вмешательство в систему и привел содержание химиката в норму.
“Я не химик, но могу сказать, что если вы добавите в питьевую воду такое количество этого вещества, то это нехорошо”, – подчеркнул шериф Гуалтьери.
В связи с инцидентом пока что никто не задержан. Также неизвестно, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.
Удаленный доступ к системе водоснабжения временно отключен.
Местные правоохранители будут обращаться в ФБР с просьбой помочь в расследовании.
Как известно, гидроксид натрия (щелочь) в небольших количествах добавляют в воду для снижения кислотности. Он также помогает избежать засорения труб.
Это очень едкое вещество. При высокой концентрации гидроксид натрия может вызывать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волос, спровоцировать рвоту, тошноту и диарею.
Согласно данным системы здравоохранения штата Флорида, отравление гидроксидом натрия может вызвать затруднение дыхания, воспаление легких, отек горла, жжение пищевода и желудка, сильную боль в животе, потерю зрения и низкое кровяное давление.
Долгосрочные последствия зависят от того, насколько быстро химикат нейтрализуется в организме. Повреждение пищевода и желудка может продолжаться в течение нескольких недель, а смерть может наступить и через месяц.
- Ранее американские спецслужбы официально заявили, что подозревают российских хакеров в осуществлении масштабной кибератаки на федеральные ведомства США, о которой стало известно в декабре 2020 года.