В американском городе Олдсмар (штат Флорида) компьютерный хакер получил доступ к системе очистки воды и попытался существенно повысить уровень гидроксида натрия в ней, что поставило тысячи людей под угрозу отравления.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.

Инцидент произошел в прошлую пятницу.

Получив доступ к водопроводной системе города, хакер ненадолго увеличил количество гидроксида натрия (щелочи) в системе очистки воды, сообщает агентство ВВС.

Как проинформировал шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери, злоумышленник увеличил уровень гидроксида натрия более чем в 100 раз (со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион).

Это поставило под угрозу отравления около 15 тысяч жителей города Олдсмар.

Оператор вовремя заметил вмешательство в систему и привел содержание химиката в норму.

“Я не химик, но могу сказать, что если вы добавите в питьевую воду такое количество этого вещества, то это нехорошо”, – подчеркнул шериф Гуалтьери.

В связи с инцидентом пока что никто не задержан. Также неизвестно, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.

Удаленный доступ к системе водоснабжения временно отключен.

Местные правоохранители будут обращаться в ФБР с просьбой помочь в расследовании.

Как известно, гидроксид натрия (щелочь) в небольших количествах добавляют в воду для снижения кислотности. Он также помогает избежать засорения труб.

Это очень едкое вещество. При высокой концентрации гидроксид натрия может вызывать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волос, спровоцировать рвоту, тошноту и диарею.

Согласно данным системы здравоохранения штата Флорида, отравление гидроксидом натрия может вызвать затруднение дыхания, воспаление легких, отек горла, жжение пищевода и желудка, сильную боль в животе, потерю зрения и низкое кровяное давление.

Долгосрочные последствия зависят от того, насколько быстро химикат нейтрализуется в организме. Повреждение пищевода и желудка может продолжаться в течение нескольких недель, а смерть может наступить и через месяц.