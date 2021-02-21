Об этом сообщается на сайте Службы рыбных ресурсов и дикой природы США (U.S. Fish and Wildlife Service).

Несмотря на то, что самка хорька, которую назвали Элизабет Энн, родилась 10 декабря 2020 года, о событии сообщили буквально на днях.

Малышка появилась на свет из замороженной клетки самки, которая жила 30 лет назад.

В службе отмечают, что успех в клонировании поможет в восстановлении популяций в дикой природе.

Фото: U.S. Fish and Wildlife Service

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

По словам Пита Гобера, координатора программы по восстановлению популяции черноногих хорьков, в начале 1900-х годов этот вид мелких хищников жил на всем Западе Америки. Но хорьки исчезли после того, как их основной источник пищи, луговые собачки, были почти полностью истреблены.

Этот вид хорьков считался вымершим в дикой природе до 1981 года, когда на одном из ранчо пес по имени Шеп принес мертвого черноногого хорька своим хозяевам. Жена владельца ранчо отнесла мертвого хорька местному таксидермисту, который понял, что это был только что убитый вымерший вид и предупредил Департамент охоты и рыбы штата Вайоминг.

Служба охраны рыбы и диких животных выловила 18 хорьков, но только семь передали свои гены, оставив после себя популяцию с ограниченным генетическим разнообразием, уязвимую для патогенов или нарушений здоровья, вызванных инбридингом. Все живущие сегодня черноногие хорьки – сводные братья и сестры, за исключением Элизабет Энн.

Путь к клонированию черноногого хорька начался в 1980-х годах на конференции по природоохранной биологии. Доктор Райдер, генетик из зоопарка Сан-Диего, случайно сидел за банкетным столом с Томом Торном, который работал природохранном отделе штата Вайоминг. Райдер спросил Торна о возможности отправки биопсий кожи черноногих хорьков в Frozen Zoo, коллекцию криоконсервированных образцов тканей животных.

23 октября 1985 года доктор Райдер неожиданно получил коробку из Вайоминга.

В 1988 году в лабораторию доктора Райдера поступило больше образцов, один из которых принадлежал хорьку по имени Вилла, пойманной в дикой природе. У Виллы было потомство, но они умерли. В Frozen Zoo отобрали материал от Виллы и хранили ее в своем огромном морозильнике.

В 2013 году Служба рыбных ресурсов и дикой природы обратилась к Revive & Restore с просьбой изучить, как биотехнология, которую некоммерческая организация разрабатывает, может помочь увеличить генетическое разнообразие черноногих хорьков. В следующем году Revive & Restore секвенировала геномы четырех черноногих хорьков.

В 2018 году некоммерческая организация получила первое в истории разрешение на исследование клонирования исчезающего вида. Revive & Restore в партнерстве с коммерческой компанией по клонированию ViaGen Pets & Equine разработала процесс клонирования.

Frozen Zoo отправил криогенно-консервированную клеточную линию Виллы в лабораторию ViaGen в Нью-Йорке. ViaGen создал эмбрионы и имплантировал их суррогатной самке домашнего хорька. На 14 день УЗИ подтвердило сердцебиение.

Суррогатная мать была отправлена ​​в центр консервации и находилась под наблюдением 24 часа в сутки. 10 декабря Элизабет Энн родилась при помощи кесарево сечение, пишет издание The New York Times.