На юге США контрабандисты через пограничную стену перебрасывают маленьких детей. Те падают на землю с большой высоты, из-за чего получают травмы.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В приютах на южной границе США уже больше 4,5 тысячи детей. Около 70% из них – в возрасте от 16 до 17 лет. Но есть и немало маленьких детей школьного и дошкольного возраста. Они вынуждены быть внутри помещения, спят на полу.

Один из сотрудников пограничного патруля обнародовал видео, на котором видно, как контрабандисты сбрасывают маленьких детей через пограничную стену.

Начальница сектора пограничного патрулирования Эль-Пасо Глория Чавес сказала, что она “напугана” и “очень обеспокоена” тем, что в результате падения один ребенок получил серьезную травму. Агенты пограничного патруля помогли детям.

“Когда я впервые увидела изображения, предоставленные мне моими сотрудниками, я не могла поверить в то, что увидела. Я была в ужасе. Я была потрясен, увидев, что этот маленький ребенок просто так упал с 5-метрового ограждения”, – сказала она, отметив, что там скалистая почва.

Первый упавший ребенок некоторое время не двигался, потому пограничники предположили, что он мог погибнуть. Спустя несколько минут через пограничную стену перебросили второго ребенка. После этого контрабандисты убежали от стены.

Позже удалось выяснить, что это дети с Эквадора. Их родители заплатили контрабандистам, чтобы те доставили их детей в США.