Об этом сообщает The Guardian.
Это стало известно после утечки данных из сайта GiveSendGo. Оказалось, что для крайне правых организаций и групп собрали миллионы долларов. Многим из них не разрешено было собирать деньги на других платформах.
О том, кому собирали деньги на GiveSendGo, выяснила группа Distributed Denial of Secrets.
Только для Proud Boys через 11 краудфандинговых кампаний, собрали более 375 тысяч долларов. Некоторые из этих сборщиков средств за короткий период заработали большие суммы денег. После ареста главы Proud Boys, Энрике Таррио, за четыре дня удалось собрать 113 тысяч долларов.
Как правило, деньги поступали от крупных доноров, которые пытались сохранить анонимность. Те, чьи данные удалось увидеть, были сторонниками Дональда Трампа и перевели по тысяче долларов.
- Ранее сообщалось, что после нападения на Капитолий 6 января ФБР начало тщательно следить за членами экстремистских группировок, таких как Oath Keepers (крайне правая антиправительственная организация), Three Percenters (правая военизированная группа) и Proud Boys (ультраправая американская организация исключительно для мужчин, широко характеризуется как неофашистская).
- 19 января власти США арестовали члена Oath Keepers, 66-летнего Томаса Эдварда Колдуэлла из округа Кларк, штат Вирджиния. Его подозревают в создании организованной группы для штурма Капитолия 6 января.
- 21 января организатор американской ультраправой группировки Proud Boys Джозеф Биггс был арестован во Флориде после того, как ФБР заявило, что члены группы могли быть причастны к организации штурма Капитолия 6 января.
- В США начали уголовные расследования в отношении более чем 170 человек, которые штурмовали Капитолий 6 января. #Буквы рассказывали, что известно о нападавших на Капитолий.
- ФБР разыскивает людей, заложивших взрывчатку вблизи Капитолия перед штурмом.