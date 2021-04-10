Об этом сообщает The Guardian.

Это стало известно после утечки данных из сайта GiveSendGo. Оказалось, что для крайне правых организаций и групп собрали миллионы долларов. Многим из них не разрешено было собирать деньги на других платформах.

О том, кому собирали деньги на GiveSendGo, выяснила группа Distributed Denial of Secrets.

Только для Proud Boys через 11 краудфандинговых кампаний, собрали более 375 тысяч долларов. Некоторые из этих сборщиков средств за короткий период заработали большие суммы денег. После ареста главы Proud Boys, Энрике Таррио, за четыре дня удалось собрать 113 тысяч долларов.

Как правило, деньги поступали от крупных доноров, которые пытались сохранить анонимность. Те, чьи данные удалось увидеть, были сторонниками Дональда Трампа и перевели по тысяче долларов.