За последнюю неделю в США на каждые 400 человек приходится более одного положительного результата теста на COVID-19, а инфицирование и госпитализация достигли рекордного показателя по всей стране. Медики призвали ко вводу ограничений.

Об этом сообщает The New York Times.

Рост числа смертей вынудил даже некоторых неохотных губернаторов издавать указы о ношении масок и ограничивать собрания.

Врачи в социальных сетях призывают американцев серьезно отнестись к вирусу

Медики в некоторых штатах, которые пострадали больше всего, обратились в соцсетях с настоятельными призывами ввести новые ограничения, чтобы замедлить распространение вируса, и чтобы население более серьезно относилось к мерам предосторожности.

В Небраске доктор Дэн Джонсон, анестезиолог отделения интенсивной терапии из Nebraska Medicine, крупной сети здравоохранения в регионе, написал в Facebook о кризисе на прошлой неделе, заявив, что текущих мер недостаточно, чтобы остановить высокую скорость передачи вируса.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Небраске достигает в среднем 2033 случаев в день, что на 99 процентов больше, чем двумя неделями ранее. Маски требуются на предприятиях, где люди тесно контактируют друг с другом и есть ограничения на собрания в 25 процентов от вместимости.

Тем не менее в штате по-прежнему открыты магазины, рестораны и бары, а также молельные дома.

“Это означает, что отдельные граждане и семьи должны взять дело в свои руки. Строгое соблюдение социальной дистанции очень важно. Если все выйдет из-под контроля, пострадает каждая семья в Небраске”, – написал доктор Джонсон.

В Twitter доктор Анджела Хьюлетт, эпидемиолог из Медицинского центра Университета Небраски, призвала губернатора усилить меры здравоохранения, отметив, что количество госпитализаций в штате стремительно растет.

“Наше сообщество и наши больницы страдают. Наш ресурс не безграничен”, – написала она

Также в Facebook доктор Джон Маккарли, врач из Чаттануги, штат Теннеси, отметил, что местные больницы почти переполнены.

“Я не говорю, что нам нужна изоляция, но я прошу всех вернуться к мышлению мая 2020 года и регулярно носить маску, когда в помещении находятся другие люди”, – пишет он.

Врач-терапевт из Амарилло, штат Техас, сказал, что больницы города пытаются найти способы разместить всех больных и умолял общественность носить маски и социально дистанцироваться.

“Унция предосторожности стоит фунта лекарств”, – написал доктор Уит Уокер в Facebook.

“Я вижу людей в магазинах без масок. Если вы меня заразите, я могу заразить еще 5 или 20 человек. Один или пятеро из них могут умереть. Даже если вы чувствуете себя хорошо, вы можете быть переносчиком этого вируса. Даже если вы перенесли заболевание в прошлом, вы можете снова заразиться этим же вирусом. Это реально. Это смертельно”, – написал он.

В Северной Дакоте, штате с крайне неукомплектованными больницами и самым высоким в стране показателем новых случаев заболевания и смертей врачи в течение нескольких недель просили власти ввести более строгие ограничения – в частности, обязательное ношение маски.

В пятницу губернатор Дуг Бургум наконец обязался объявить о нескольких мерах, в том числе о введении масочного режима, ограничения вместимости в заведениях общепита, а также о приостановке занятий зимними видами спорта в средней школе.

А в Миссури, где в субботу было объявлено о 7 164 новых случаях заболевания (что является третьим рекордом штата подряд) медики попросили государственных чиновников ввести дополнительные ограничения в заявлении, опубликованном в четверг Ассоциацией больниц Миссури.

“Мы призываем губернатора Майка Парсона продолжать пропагандировать идею о том, что участие жителей штата Миссури необходимо для предотвращения катастрофического увеличения числа госпитализаций”, – говорится в заявлении.

Примерно 1 из 323 американцев получает положительный результат теста в течение недели, так как рекорды падают и Северная Дакота вводит ограничения.

Губернаторы и представители общественного здравоохранения по всей территории Соединенных Штатов умоляют американцев изменить свое поведение и подготовиться к долгой зиме, поскольку в стране бьет все рекорды по случаям коронавируса и госпитализации.

Оба рекорда были снова побиты в пятницу, так как по всей стране было зарегистрировано более 181 100 новых случаев. В субботу зафиксировали более 159 000 зараженных, что является третьим по величине общим показателем пандемии.

Среднее число новых ежедневных случаев за семь дней составляет более 145 000 с тенденцией к росту в 48 штатах. Также в 29 штатах установили новый печальный рекорд за неделю.

Впервые за семидневный период было зарегистрировано более миллиона случаев – это означает, что примерно у одного из 323 человек в Соединенных Штатах был положительный результат теста.

Коронавирус убил более 1000 американцев в день на прошлой неделе. Эта цифра шокировала бы нацию, если бы не тот факт, что вдвое больше людей умирало ежедневно в течение апреля, когда врачи хуже понимали, как нужно лечить COVID-19.

В субботу было зарегистрировано более 1210 новых смертей, в результате чего средний показатель за семь дней превысил 1120 случаев в день. Кроме того, в субботу четыре штата установили рекорды смертности: Вайоминг (17), Оклахома (23), Монтана (36) и Южная Дакота (53).

В Нью-Джерси, Западной Вирджинии, Мэриленде, Миннесоте, Миссури, Индиане, Юте, Монтане и Аляске 14 ноября также зафиксировали печальные рекорды.

Кроме того, в этот день побила дневной рекорд и Северная Дакота, объявив о 2270 новых случаях.

В связи с этим губернатор штата Дуг Бургам объявил о нескольких мерах. Так, ввели масочный режим; заполненность заведений общепита не должна превышать 50%; приостановлены занятия зимними видами спорта и внеклассные занятия в старших классах до 14 декабря.

Весной Северная Дакота была одним из немногих штатов, которые не вводили режим самоизоляции. Бургум в течение нескольких недель сопротивлялся любым приказам по этому поводу, подчеркивая личную ответственность, вместо того, чтобы ввести хотя бы масочный режим.

Но ситуация в штате быстро ухудшилась: за последнюю неделю там фиксировали в среднем 1381 случай в день, что на 37 процентов больше, чем две недели до этого. Также растет и количество смертей. Больницы настолько переполнены, что в понедельник Бургум разозлил профсоюз медсестер штата, заявив, что медицинские работники с положительным результатом теста могут оставаться на работе и лечить пациентов с COVID-19, пока у них не проявятся симптомы.

В пятницу в Нью-Мексико губернатор Мишель Лухан Гришам объявила о самом широкомасштабном мероприятии осеннего сезона в штате, издав двухнедельный приказ оставаться дома с понедельника.

Она попросила людей изолироваться и выходить на улицу только в случае важных поездок. По ее словам, непромышленные предприятия и некоммерческие организации должны приостановить работу.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун в пятницу издала приказ о частичной изоляции штата на две недели, закрытии тренажерных залов, прекращении работы ресторанов и обязательном проведении общественных собраний не более шести человек. Браун вместе с губернаторами Калифорнии и Вашингтона также призвала жителей избегать всех несущественных межштатных поездок.

Доктор Энтони С. Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям, во время утреннего эфира на канале CBS снова призвал американцев серьезно относиться к вирусу.

“Если мы примем самые простые меры, рост заболеваемости выровняется и начнет снижаться. Это не бесполезно”, – сказал он.

Суд Техаса отменяет ограничения в Эль-Пасо, связанные с коронавирусом, – и такие юридические проблемы ожидаются в других местах

Апелляционный суд Техаса поздно вечером в пятницу постановил, что округ Эль-Пасо не имеет полномочий издавать приказ о самоизоляции, нанеся удар по местным чиновникам, которые ограничили деловую активность в связи с COVID-19.

Постановление означает, что рестораны в приграничном городе с населением 680 000 человек, в котором сейчас госпитализировано больше людей с COVID-19, чем в большинстве штатов, могут подавать еду в помещении и на открытом воздухе, а тренажерные залы, парикмахерские и маникюрные салоны, которые были закрыты, могут снова открыться.

“Подобно тому, как у слуги не может быть двух хозяев, у общества не может быть двух наборов правил, по которым можно жить, особенно в условиях пандемии”, – написал председатель Верховного суда Джефф Элли.

Округ не рассматривает апелляцию, сказал адвокат, участвовавший в деле.

Мэр Эль-Пасо, Ди Марго, республиканец, который подвергал сомнению приказ с самого начала, заявил, что город и полиция немедленно прекратят работу, и призвал жителей Эль-Пасо внести свой вклад в ограничение распространения вируса.

“Мы должны сбалансировать жизнь и средства к существованию нашего сообщества, а это требует от всех нас изменить наше социальное поведение”, – сказал он.

Двадцать четыре инфицированных умерли в результате вспышки коронавируса в центре для ветеранов Кентукки

Государственное учреждение длительного ухода за ветеранами недалеко от Лексингтона, штат Кентукки, охвачено вспышкой коронавируса.

По словам губернатора Энди Бешира, с октября 86 ветеранов получили положительный результат на коронавирус в Центре ветеранов Томсон-Худ, и 24 человека скончались. 48 ветеранов выздоровели, пятеро находятся в больнице, девять проходят лечение в центре.

“63 человека заразились, 52 из них выздоровели, а 11 случаев все еще активны”, – сказал Бешир на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, вспышка произошла из-за распространения вируса среди населения. Губернатор призвал жителей Кентукки сделать все возможное, чтобы это остановить.

“Это самое трудное место, в котором мы были. Вы должны внести свой вклад. Сейчас наступил момент, когда вам нужно носить маску просто, чтобы защитить себя. Это также поможет окружающим. Но если вы не носите маску, вы подвергаете себя риску”, – сказал Бешир.

Последнюю неделю штат регистрировал в среднем 2405 случаев в день, что на 43 процента больше, чем двумя неделями ранее. Согласно базе данных New York Times, с начала пандемии в Кентукки зафиксировали 138 854 случая заболевания коронавирусом и 1739 смертей.

Ежедневно от коронавируса умирает более 1000 американцев, что на 50 процентов больше, чем в прошлом месяце. В Айове, Миннесоте, Нью-Мексико, Теннесси и Висконсине за последние семь дней было зарегистрировано больше смертей, чем за любую другую неделю пандемии. Дважды за последнюю неделю в стране за один день погибло более 1400 человек.

“Становится плохо, и потенциально может стать еще хуже. Следующие месяцы выглядят ужасающими”, – сказала Дженнифер Нуццо, эпидемиолог и старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

Более 244000 человек умерли от коронавируса в Соединенных Штатах – больше, чем в любой другой стране. Эксперты говорят, что темпы новых смертей, вероятно, увеличатся в ближайшие недели.

В больших и малых городах Висконсина и Нью-Мексико медицинские эксперты запасаются дополнительными мешками для тел, размещают перед своими дверями мобильные морги размером с грузовик и следят за тем, чтобы они охлаждались и были готовы к использованию в случае необходимости. Больницы заполняются пациентами, что угрожает ограничениям медицинских систем в некоторых регионах.

Смертность отстает от инфицирования на несколько недель, поэтому регистрируемые потери теперь отражают передачу, которая произошла несколько недель назад, до того, как в стране начали регистрировать более 140 000 новых случаев в день и количество госпитализаций достигло самого высокого уровня с начала пандемии.

В пятницу представители общественного здравоохранения сообщили о более чем 181 000 новых случаях заболевания по всей стране, что больше, чем когда-либо прежде.

Растущая заболеваемость и угроза роста смертности побудили некоторых экспертов призвать к скоординированному закрытию страны на четыре-шесть недель, но без каких-либо заявлений от Белого дома о новых мерах по реагированию на стремительно растущую вспышку.

Трамп едет через митинг своих сторонников в округе Колумбия, где большинство людей без масок

Президент Трамп и его кортеж проезжали сотни сторонников, которые в субботу собрались в Вашингтоне на демонстрациях протеста против результатов выборов 2020 года, которые Трамп отказался признать.

Президент ехал в свой частный гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния, и, согласно отчету, был встречен аплодисментами толпы, в которой многие были без масок.

Люди несли таблички с надписью “Лучший презент на свете” и “Прекратите воровство [голосов]”. Некоторые люди взбирались на строительные конструкции у Freedom Plaza, когда кортеж проезжал мимо, чтобы лучше его видеть.

Результаты выборов в последних двух штатах были объявлены ранее: избранный президент Джозеф Р. Байден-младший выиграл в Джорджии и финишировал с 306 голосами выборщиков – это столько же, сколько Трамп получил в 2016 году. При этом Трамп побеждает в Северной Каролине, набрав 232 голоса выборщиков.

Хотя многие в толпе не были в масках, сам Трамп надел ее, когда толпа пела гимн США, признавая, что он может заразиться COVID-19 и заразить свою 81-летнюю мать.

На брифинге в Белом доме в пятницу – в своем первом публичном выступлении после объявления выборов – президент был близок к признанию победы Байдена, но успел поймать себя на этом.

“Эта администрация не пойдет на изоляцию”, – сказал Трамп в Rose Garden. Но потом добавил: “Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация это будет, думаю, время покажет. Но я могу вам сказать, что эта администрация не пойдет на изоляцию. В этом не будет необходимости”.

В пятницу Байден призвал Трампа обратить внимание на быстро усиливающуюся пандемию и принять более решительные меры. Он заявил, что недавняя вспышка, в результате которой ежедневно погибает более 1000 американцев и в настоящее время госпитализируется около 70 000 человек, требует решительных и немедленных федеральных мер.

Уровень заболеваемости в Нью-Йорке остается ниже трех процентов, школы оставляют открытыми

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в субботу утром, что семидневный показатель положительных результатов тестов на коронавирус в городе остается ниже трех процентов. Это пороговое значение, превышение которого приведет к приостановлению очного обучения. На данный момент около 300 000 детей из 1,1 миллиона учащихся в государственных школах Нью-Йорка вернулись в классы.

Официальные лица предупредили, что на этой неделе заболеваемость может превысить три процента, и многие ожидали, что закрытие школ случится уже в понедельник.

Признаки того, что эпидемия вернулась в город, стали очевидными. Жители Нью-Йорка часами стояли в длинных очередях для прохождения тестов, некоторые пытались определить, могут ли они вернуться к работе, а некоторые опасались, что могли заразиться во время выборов или во время уличных торжеств после того, как Джозеф Р. Байден-младший был объявлен победителем президентской гонки.

Блазио сообщил о 926 новых случаях заболевания за последние 24 часа и добавил, что 97 человек были госпитализированы в районные больницы.