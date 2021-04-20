Під час авіашоу в Коко-Біч у Флориді літак TBM Avenger часів Другої світової війни здійснив посадку на пляжі, заповненому людьми.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами представника авіашоу Кріса Дірато, наразі влада працює над тим, щоб вивести літак, який був частиною авіашоу, з води.

Єдиною людиною на борту літака TBM Avenger був пілот.

Дірато зазначив, що коли він зрозумів, що у літака проблеми з двигуном, він спочатку спробував дістатися до найближчої космічної бази імені Патріка, де проходило авіашоу. Але потім передумав і вирішив приземлитися на воді, щоб не пролітати над будинками і Флоридською державною дорогою A1A.

Зазначається, що пілот не постраждав, і навіть помахав глядачам після виходу з літака. Також ніхто не постраждав і серед відпочиваючих.