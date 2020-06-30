В Сэнт-Луисе, США, пожилая пара с оружием в руках разогнала участников протеста, которые повредили их забор. Оказалось, что супруги — адвокаты, и протестное движение поддерживает.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 29 июня, фотокорреспондент из США Даниэль Шулэр опубликовал в Сети ролик, на котором запечатлена вооруженная пара. Мужчина и женщина на видео кричат, оружие направлено в сторону протестующих.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

Как сообщает The New York Times, события на видео имели место в воскресенье, 28 июня. В этот день в Сент-Луисе состоялся мирный протест. Участники марша были недовольны мэром Лидой Крюсон, которая выступила в защиту полицейских. Во время своего брифингу в пятницу она прочитала письма людей, которые призывали ее сократить финансирование местного департамента полиции. С аналогичными призывами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен полицейскими во время жестокого задержания в конце мая, выступают протестующие по всей стране.

Во время брифинга Крюсон назвала имена авторов писем, чем вызвала крайне негативную реакцию горожан. Крюсон публично извинилась, однако это не помогло избежать акций протеста за ее отставку.

Так около полутысячи человек вышли на улицы и скандировали:”Уходи, Лида! Возьми с собой копов!”. Толпа продвигалась к дому мэра через зажиточный район Вест-Энд. Инцидент с вооруженной парой произошел возле одного из домов в районе.

Это видео распространили многие популярные СМИ. Десятки пользователей публиковали ролик в социальных сетях, критикуя действия пары и обвиняя их в расизме. В свою очередь противники протестного движения высказывали паре слова поддержки.

Кто эта вооруженная пара?

Как стало известно позднее, пара на видео — 63-летний Марк Макклоски и его 61-летняя жена Патрисия. В полиции сообщили, что супруги услышали шум на улице и увидели, что протестующие сломали ворота их дома и проникли на их частную территорию. Стоит отметить, что особняк семьи оценивают в 1,15 млн долларов.

Марк сообщил журналистам, что он и его супруга — адвокаты. Они вышли на улицу с оружием потому, что увидели “сердитую толпу” и опасались за свою жизнь.

На следующий день адвокат супругов Альберт Уоткинс в комментарии агентству Associated Press сообщил, что пара является защитниками гражданских прав и поддерживает идею движения против расизма Black Lives Matter.

По словам защитника, супруги Макклоски взялись за оружие, когда увидели, как несколько белых участников протеста “жестоко угрожали паре, их имуществу и имуществу их соседей”.

“Самое важное для них — это то, что их изображения (с оружием в руках) не становились символом для объединения людей, которые выступают против Black Lives Matter. Они хотят дать понять, что считают идеи Black Lives Matter важными”, — заявил он.

Как правоохранители отреагировали на инцидент?

В настоящее время против супругов Макклоски не выдвинуто никаких обвинений. В то же время правоохранители называют инцидент “преступлением и нападением путем запугивания парой протестующих в расово разнообразной толпе”.