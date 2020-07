Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 29 июня, фотокорреспондент из США Даниэль Шулэр опубликовал в Сети ролик, на котором запечатлена вооруженная пара. Мужчина и женщина на видео кричат, оружие направлено в сторону протестующих.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

