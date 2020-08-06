На пляже в Южной Каролине полиция надела на женщину наручники за то, что она носила стринги.

Об этом сообщает телеканал Fox News 8.

Так, инцидент произошел с Сэм Пандой – она ​​известная акробатка. Полицейские попросили Сэм покинуть пляж за нарушение “постановления о стрингах”.

А видео, на котором полиция надела на нее наручники, стало вирусным.

В округах Хорри и Миртл-Бич запрещено носить стринги на пляже в соответствии с постановлением властей. Этот закон действует уже много лет, и офицеры обычно выносят предупреждение за первое нарушение.

Сэм Панда, родом из Питтсбурга, известная тем, что чудом выжила во время выступления на Бали, когда она упала и сломала шею в нескольких местах и ​​повредила позвоночник.

В соцсетях опубликовали видео, на котором на Сэм надевает наручники полицейский Миртл-Бич, а также все довольно продолжительно обсуждают ее купальный костюм.

Отмечается, что полицию вызвала одна из женщин, которая отдыхала на пляже.

Согласно муниципальному кодексу Миртл-Бич, обнажать ягодицы в общественном месте на самом деле незаконно:

“Незаконным является намеренное появление любого человека в любом общественном месте в такой одежде, которая показывает мужские или женские гениталии, лобковую область, волосы на лобке, ягодицы, анус, вульву или любую часть женской груди”.