На выборах президента США, которые состоятся в ноябре, в этом году можно будет проголосовать на украинском языке.

Такая опция будет доступна тем, кто придет голосовать в Чикаго (штат Иллинойс).

На украинском языке напечатают бюллетени для эмигрантов, которые будут голосовать как на президентских, так и на местных выборах.

Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Также будет возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать.

На избирательных участках установят таблички с указательными знаками на украинском языке – вход, выход, куда идти.

Кроме украинского, бюллетени будут печатать на еще 12 разных языках.

Округ Кук в штате Иллинойс – первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает 46 тыс. украинцев.

Лоббист продвижения украинского языка в США Мила Луговая, американские политики заинтересованы в таком опциональном расширении потому, что это дает возможность достучаться к избирателям, которые не знают английский язык. В перспективе, будут переведены на украинский программы кандидатов, чтобы люди могли выбирать более осознанно.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские волонтеры еще раз проверят текст на соответствие.

“Каждое слово очень важное, ведь некоторые слова имеют двойное значение. И если человек, который проголосовал, потом скажет, что поставил не там отметку, потому что что-то неправильно понял, этот бюллетень будут считать недействительным”, – отметила она.

Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре.

Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.