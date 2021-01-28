Школьный совет Сан-Франциско проголосовал за удаление имен Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна из государственных школ после того, как официальные лица сочли их и других видных деятелей, включая сенатора Дайанн Файнштейн, недостойными этой чести из-за расизма.

Об этом пишет CNN.

После нескольких месяцев споров правление со счетом 6:1 во вторник проголосовало за присвоение 44 школьным сайтам Сан-Франциско новых названий, не имеющих отношения к рабству, угнетению и расизму. Так, первый президент США Джордж Вашингтон и один из авторов Декларации независимости Томас Джефферсон были рабовладельцами, а 16-го президента Авраама Линкольна критикуют за убийства коренных американцев – индейского народа санти-сиу.

Имя Дайанн Файнштейн было добавлено в список, потому что, будучи мэром Сан-Франциско, она заменила испорченный флаг Конфедерации, который был частью давно установленного флага перед зданием мэрии. Критики назвали это действие небрежным.

Но оказалось, что переименовать школы не так просто. К примеру, в одном случаев комитет не знал, была ли средняя школа Рузвельта названа в честь Теодора или Франклина Делано.

“Я должен признать, что есть причины поддержать эту резолюцию, но я не могу. Это не решения, которые следует принимать в спешке”, – сказал член сообщества Жан Бариш. По его словам, этот процесс основан на эмоциях, а не на опыте.

Мэр Лондон Брид – первая темнокожая женщина на этом посту – также выступила с заявлением, в котором осудила правление за то, что оно сосредоточилось на проблеме переименования, а не на продолжающемся коронавирусе.

“Почему образовательный комитет продвигает план по переименованию всех этих школ к апрелю, когда нет плана, что наши дети вернутся в классы к этому времени. Наши семьи разочарованы отсутствием плана, и они особенно разочарованы, что обсуждение этих планов даже не были на повестке встречи образовательного комитета вчера вечером”, – сказала она.

Члены школьного совета настаивают на том, что переименование является своевременным и важным, учитывая, что страна считалась со своим расистским прошлым.

В некоторых школах семьи годами выступали за смену имени, в том числе в средней школе Джеймса Денмана, названной в честь первого суперинтенданта, лидера расистов, который отказал китайским ученикам в государственном образовании. Другие утверждали, что нынешние имена означают, что ученики носят школьные толстовки с именами рабовладельцев, включая Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона.

“Это послание нашим семьям, нашим студентам и нашему сообществу. Это не просто символично. Это моральное послание”, – сказал член правления Марк Санчес.

Отчасти разработка резолюции о переименовании началась после смертоносного митинга “Объединяемся правых” в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в 2017 году.

“Эта резолюция была принята школьным советом после терактов в Шарлоттсвилле. И мы работаем вместе с остальной частью страны, чтобы демонтировать символы расизма и культуры превосходства белых”, – сказала президент Совета по образованию Сан-Франциско Габриэла Лопес.

Сан-Франциско – не единственный город, который принял такое решение. В последние годы городские советы и школьные округа по всей стране переименовывали здания и удаляли памятники, посвященные лидерам Конфедерации, которые боролись за сохранение рабства и превосходства белых в Америке.

В сентябре 2020 года Инициатива равного правосудия (EJI) выявила более 240 школ по всей стране, носящих имя лидера Конфедерации. По данным EJI, с 2014 года более 30 школ в США были переименованы, чтобы исключить любую связь с Конфедерацией.