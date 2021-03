Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Эндрю и Марли Кент из Ванкувера, штат Вашингтон, решили пожениться на причале у живописного озера Тахо.

Когда наступил момент обмениваться кольцами, жених уронил бриллиантовое кольцо невесты на причал, а оттуда, через щель, упало в воду.

'What Are The Chances?' Bride, Groom Lose Ring In Lake Tahoe, Scuba Diver Comes To The Rescue https://t.co/foMM38Qa5B pic.twitter.com/ZgsBzf5VXW

— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) March 20, 2021