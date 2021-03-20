Пара влюбленных из США устроили брачную церемонию на берегу озера Тахо. Жених уронил кольцо с бриллиантом в воду, но его довольно быстро нашел и вернул аквалангист.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Эндрю и Марли Кент из Ванкувера, штат Вашингтон, решили пожениться на причале у живописного озера Тахо.

Когда наступил момент обмениваться кольцами, жених уронил бриллиантовое кольцо невесты на причал, а оттуда, через щель, упало в воду.

'What Are The Chances?' Bride, Groom Lose Ring In Lake Tahoe, Scuba Diver Comes To The Rescue https://t.co/foMM38Qa5B pic.twitter.com/ZgsBzf5VXW — CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) March 20, 2021

“До этого момента все было идеально”, – рассказала невеста.

Сначала жених решил прыгнуть в озеро, чтобы достать кольцо, но управляющий убедил его не делать этого.

По завершению церемонии пара решила попытаться вернуть кольцо. Для этого они обратились за помощью в группу Tahoe Scuba Diving в Facebook. На следующий день с ними связался основатель группы. Аквалангист провел на дне около 30 минут, передвигая камни, прежде чем нашел кольцо.

“Я так благодарна за то, что мое кольцо вернули, но в любом случае это отличная история, которую однажды можно рассказать нашим детям”, – сказала Марли.