В США нарастает тревога из-за «диктаторских шагов» Трампа, – CNN

Избранный президент Джо Байден изо всех сил старается сохранить спокойствие на фоне углубляющегося хаоса, даже несмотря на то, что Трамп и высокопоставленные республиканцы все еще отказываются признать поражение президента.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Пока Трамп сидит за закрытыми дверями, пишет в твиты безумными заглавными буквами и проводит чистку руководства Пентагона, Байден выходит на первый план. Избранный президент уверяет американский народ, что судебные иски Трампа о результатах выборов имеют мало шансов опровергнуть волю избирателей.

Стоит отметить, что Байден сознательно избегал эскалации конфронтации с Трампом, который останется президентом до 20 января.

Избранный президент уже преодолел необходимый порог в 270 голосов выборщиков, согласно прогнозам CNN и других крупных новостных агентств, имеет шанс набрать 306 голосов выборщиков, как Трамп в 2016 году.

Ложные обвинения о фальсификациях и теории заговора, распространяемые сторонниками Трампа, стали исчезать после того, как генеральный прокурор Уильям Барр посоветовал прокуратуре расследовать предполагаемое мошенничество.

Между тем министерство внутренней безопасности США опровергло слухи о том, что в бюллетенях голосовали умершие.

Между тем Трамп “не выказывает никаких признаков работы” по ключевым вопросам, включая борьбу с эпидемией коронасируса, из-за которого в больницы попало больше американцев, чем когда-либо прежде.

Избранный президент Джо Байден охарактеризовал нынешнее поведение Трампа как “смущение” и, сказал, что республиканцы примут его победу. Байден предположил, что сенаторы Республиканской партии были “слегка запуганы” президентом.

В CNN отмечают, что Трамп порочит инструменты американской демократии, отказываясь уступить Байдену и делая страну более уязвимой.

После того как Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, еще три высокопоставленных чиновника Пентагона были уволены или ушли в отставку. В их числе высокопоставленный политический чиновник ведомства Джеймс Андерсон. Его заменяет генерал в отставке Энтони Тата, который известен многочисленными исламофобскими и оскорбительными замечаниями в прошлом.

Источники сообщили CNN, что увольнения могут быть мотивированы сопротивлением со стороны Эспера против вывода войск из Афганистана.

“Это страшно, это очень тревожно. Это шаги диктатора”, – сказал CNN один из представителей министерства обороны.

Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута заявил на CNN International, что США вступают в опасный период. “Я думаю, что (Трамп) будет отвлекаться от мировых событий и национальной безопасности”, – сказал Мерфи.

Несмотря на заявления Трампа о том, что у него отобрали второй срок, судебный иск президента до сих пор не сдвинулся с места. И без того мизерная возможность Трампа изменить ход выборов уменьшается с каждым днем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает безосновательно подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.

Также стало известно, что в начале следующего года, когда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 45-й президент США Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, благодаря которым его фейковые сообщения обозначали, но не удаляли.