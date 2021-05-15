У США в 2022 році хочуть провести американську версію пісенного конкурсу "Євробачення" – American Song Contest.

Про це йдеться в повідомленні Європейського мовного союзу (EBU).

Під час американської версії шоу в прямому ефірі виступлять представники всіх 50 штатів, 5 територій США та столиці держави Вашингтона (округ Колумбія).

Артисти змагатимуться за перемогу в категорії “Найкраща оригінальна пісня”.

До участі будуть допускатися виконавці, котрі виступають у різних музичних жанрах (кантрі, танцювальна музика, електронна музика, попмузика, реп, R&B, рок тощо). Це будуть як сольні виконавці, так і дуети, гурти, діджеї.

Шоу охоплюватиме три етапи, в яких учасники змагатимуться в серії кваліфікаційних раундів, а потім у півфіналах та гранд-фіналі. Переможцем стане представник якогось одного штату чи території.

Переможця обиратимуть за сумою балів від телеглядачів і членів журі, які будуть професіоналами з музичної індустрії.

“Протягом 65 років “Євробачення” об’єднує людей по всьому світу. Як власники цього надзвичайно успішного формату ми бачили, як він знайшов місце в мільйонах сердець по всій Європі та за її межами. Тепер ми дуже раді, що знайшли ідеальних партнерів, щоб поділитися цим унікальним конкурсом, його пристрасним святкуванням музики та оригінальних пісень з американським народом”, – наголосив виконавчий директор “Євробачення” Мартін Остердаль.

У США шоу American Song Contest транслюватиме телеканал NBC.