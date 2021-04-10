Модель представлена на сайте IHME.
Модель прогнозирует, сколько людей на территории США могут умереть вследствие заражения коронавирусом, если в стране будут или не будут соблюдать масочный режим, несмотря на кампанию по вакцинации. Исследователи разработали позитивный и негативный сценарии.
На сегодня в США вследствие заражения коронавирусом умерли 561 тыс. человек.
При оптимальном сценарии до 1 августа количество летальных случаев возрастет до 618,6 тысячи.
При позитивном сценарии, если 95% американцев будут носить маски, количество смертей может снизиться на 14 тысяч – до 604,4 тыс.
При негативном сценарии, когда вакцинированные американцы вернутся к допандемическому образу жизни, количество смертей может увеличиться до 697,5 тыс.
Начиная с 19 апреля, в 50 американских штатах появится возможность сделать вакцину от коронавируса всем, кто старше 16 лет.
При этом, ежедневно в США фиксируют по 75 – 80 тысяч новых случаев заражения.
Главный врач-инфекционист доктор Энтони Фаучи считает, что вакцины — эффективное средство в борьбе с распространением вируса, но они не идеальны и должны дополняться такими мерами предосторожности, как ношение масок и недопущение массовых собраний в помещении.
- В штате Нью-Йорк (США) ввели первые “паспорта вакцинации”, которые позволят людям, сделавшим прививки от коронавируса, путешествовать по стране и посещать массовые мероприятия.