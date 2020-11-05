Об этом сообщили на сайте CISA.
В CISA продолжают внимательно следить за любой активностью, которая может каким-либо образом повлиять на исход выборов. Особое внимание обращено на штаты, где еще не завершен подсчет голосов.
“После того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования”, – заявил директор CISA Кристофер Кребс.
Он отметил, что на протяжении последних четырех лет CISA было частью общенациональных усилий по обеспечению того, чтобы американские избиратели принимали решение о выборах в США.
“Мы будем оставаться бдительными в отношении любых попыток иностранных игроков помешать текущему подсчету голосов и окончательному подтверждению результатов”, – резюмировал Кребс.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал очень странным, что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где он лидировал, вышел вперед Джо Байден.
- Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы.
- Байден лидирует только в Неваде (49,3% против 48,7% у Трампа). Избирательные чиновники штата Невада объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).
- У Трампа есть поддержка 214 выборщиков и незначительное преимущество в штатах, где голоса еще не сочтены.
- Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
- В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
- Также Байден одержал победу в Мичигане, увеличив свою поддержку до 253 выборщиков. Кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В Пенсильвании подсчет голосов замедлен за большого количества досрочных голосований и задержки почтовой службы. У Трампа уже заявляли о якобы фальсификации в этом штате.
- Штаб Байдена уже объявил сбор средств на судебное противостояние с Трампом. Впоследствии на тот же шаг пошел штаб Трампа.