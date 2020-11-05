В американском Агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) заявили, что не зафиксировали доказательств иностранного вмешательства в президентские выборы.

Об этом сообщили на сайте CISA.

В CISA продолжают внимательно следить за любой активностью, которая может каким-либо образом повлиять на исход выборов. Особое внимание обращено на штаты, где еще не завершен подсчет голосов.

“После того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования”, – заявил директор CISA Кристофер Кребс.

Он отметил, что на протяжении последних четырех лет CISA было частью общенациональных усилий по обеспечению того, чтобы американские избиратели принимали решение о выборах в США.

“Мы будем оставаться бдительными в отношении любых попыток иностранных игроков помешать текущему подсчету голосов и окончательному подтверждению результатов”, – резюмировал Кребс.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал очень странным, что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где он лидировал, вышел вперед Джо Байден.