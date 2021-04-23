22-річний водій Uber Майкл Хассі став жертвою пасажирки, яка покусала його шию та намагалася задушити.

Про це повідомляє американське видання TooFab.

Чоловік розповів, що його викликала молода жінка. Потім виявилося, що поїде її мати – 55-річна медсестра Мікеле Стілвелл.

Водій погодився, адже навіть не міг уявити, що мовчазна жінка, яка майже всю дорогу спала на задньому сидінні, може загрожувати його життю.

У якийсь момент пасажирка накинулася на водія, почала промовляти різні прокляття та бити його.

На відео з місця подій видно, що жінка здавила шию водія обома руками, вигукувала слово “помри” та запитувала, де її донька. При цьому чоловік намагався їй пояснити, що він просто водій Uber.

Цікаво, що він не намагався застосувати фізичну силу до нападниці.

“Я не дозволив цьому статися. Я не підняв на неї руку, тому що у мене дві сестри, і мене виховали так, щоб ніколи не бив жінку”, – сказав Хассі.

У сутичку втрутилися випадкові люди. Вони намагалися вгамувати жінку та прибрати її руки з шиї водія. Після цього нападниця почала кусати чоловіка. На одному з фото видно, що вона відкусила шматок шкіри з його шию.

Після цього водію вдалося вибратися з автомобіля.

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На місце події прибула поліція. Жінку заарештували. У звіті поліціянти вказали, що вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Після цього інциденту Хассі передумав працювати водієм Uber. Однак він звернувся у компанію з листом, у якому вказав усі обставини події. Відповіді чоловік так і не отримав.

При цьому Uber заявив журналістам, що ознайомився із ситуацією і вона викликає у них занепокоєння.

“Те, що було описано, викликає занепокоєння. Насильство будь-якого виду не допускається в додатку Uber”, – заявив представник компанії.