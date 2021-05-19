У Каліфорнії на автомагістралі невідомі відкрили стрілянину по автобусу для вечірок, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє АР.

Пасажири святкували 21-й день народження однієї з жінок, коли автобус атакували двоє стрілків. Вони відкрили вогонь по автобусу, потім переслідували його з автостради й продовжили стріляти по ньому на вулицях міста.

Всього по автобусу було випущено близько 70 пострілів.

Зазначається, що внаслідок нападу загинули дві жінки та ще п’ять отримали поранення.

“На підставі попереднього розслідування, схоже, ця стрілянина не була випадковою подією”, – наголосили в Каліфорнійському дорожньому патрулі, який проводить розслідування разом з поліцією Окленда.