В США ограничили воздушное пространство над домом Байдена

Об этом сообщает издание CNN.
Федеральное управление авиации установило временное ограничение полетов в среду, на следующий день после президентских выборов. Сообщение об ограниченном воздушном пространстве доступно для пилотов. Зона запрещенного полета в радиусе одной мили от дома Байдена активна до утра следующей среды, 11 ноября.
В Федеральном управлении авиации также рассказали, что ограничили воздушное пространство и над Центром Чейза, где установлена сцена для возможной речи Байдена после его потенциальной победы.
В Уилмингтон направили агентов секретных служб США для обеспечения безопасности.
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