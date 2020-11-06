Covid-19 Украина

обновлено 06.11.2020 в 17:02

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В США ограничили воздушное пространство над домом Байдена

Над домом кандидата от демократов Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, установлено "воздушное пространство национальной обороны".

Пятница, 6 ноября 2020, 17:06

Об этом сообщает издание CNN.

Федеральное управление авиации установило временное ограничение полетов в среду, на следующий день после президентских выборов. Сообщение об ограниченном воздушном пространстве доступно для пилотов. Зона запрещенного полета в радиусе одной мили от дома Байдена активна до утра следующей среды, 11 ноября.

В Федеральном управлении авиации также рассказали, что ограничили воздушное пространство и над Центром Чейза, где установлена ​​сцена для возможной речи Байдена после его потенциальной победы.

В Уилмингтон направили агентов секретных служб США для обеспечения безопасности.

  • Подсчет голосов на выборах президента в США почти завершен. Стало известно, что демократ Джо Байден удерживает лидерские позиции в штате Пенсильвания.
Теги: Байден, безпека, выборы, США, Трамп

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