В США ограничили воздушное пространство над домом Байдена

Над домом кандидата от демократов Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, установлено "воздушное пространство национальной обороны".

Об этом сообщает издание CNN.

Федеральное управление авиации установило временное ограничение полетов в среду, на следующий день после президентских выборов. Сообщение об ограниченном воздушном пространстве доступно для пилотов. Зона запрещенного полета в радиусе одной мили от дома Байдена активна до утра следующей среды, 11 ноября.

В Федеральном управлении авиации также рассказали, что ограничили воздушное пространство и над Центром Чейза, где установлена ​​сцена для возможной речи Байдена после его потенциальной победы.

В Уилмингтон направили агентов секретных служб США для обеспечения безопасности.