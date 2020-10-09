Его опубликовали на официальном сайте.

Это рекомендации, касающиеся лечебной практики. В протоколе обратили внимание на то, что пациентам не стоит назначать самолечение, даже руководствуясь указанным в протоколе. При этом, медики указали в протоколе, что это альтернативное предложение.

Важно отметить, что этот протокол не совпадает с Гарвардским. В первую очередь из-за того, что другие протоколы не делают такой акцент на применении витаминов (витамин С и “Лопинавир”).

Так, для профилактики коронавируса в этом протоколе советуют принимать витамин С, цинк, витамин D3, мелотонин и фамотидин.

В то же время указано, что нет научного доказательства того факты, что эти витамины и препараты действительно повышают стойкость организма к коронавирусу. Потому не стоит принимать все указанные выше препараты по собственному усмотрению.

Если у человека “мягкие симптомы” коронавируса, то есть медики посоветовали ему быть дома на карантине. Согласно протоколу, им стоит принимать витамин С, цинк, витамин D3, на ночь – мелатонин, аспирин, фамотидин.

При тяжелых симптомах необходимо принимать лекарства, которые выпишет врач. В зависимости от ситуации, может быть назначено подключение к аппарату ИВЛ, инвазивная механическая вентиляция и не только.

После выписки из больницы для пациентов добавляют еще некоторые рекомендации. Что касается витаминов, то рекомендуется принимать омегу-3 жирные кислоты, поливитамины, витамины В и D.