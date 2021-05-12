Ейден Фуччі, 14-річний підліток, якого звинувачують у вбивстві 13-річної чирлідерки Тристін Бейлі в окрузі Сент-Джонс (США), зробив глузливе селфі зі Snapchat у поліцейській машині.

Про це повідомляє американський телеканал First Coast News.

На фотографії Фуччі сидить на задньому сидінні поліцейського авто. Свій пост він підписав так: “Гей, чуваки, ніхто не бачив Тристін нещодавно?”

Фуччі звинувачується у вбивстві другого ступеня.

Високопоставлене джерело у правоохоронних органах підтвердило телеканалу справжність фотографії. Знімок викликав шквал у соцмережах – люди писали гнівні коментарі та обурювалися, що акаунти тролів демонструють підтримку Фуччі та нехтують пам’яттю Тристін.

Багато глядачів поділилися новиною First Coast News, і деякі з цих акаунтів, схоже, були заблоковані на платформах.

Бейлі була оголошена зниклою безвісти у неділю вранці. Востаннє її бачили живою близько 1:15 ночі.

Група дайверів протягом декількох днів обшукувала місцевість, тіло Тристін було знайдено у лісі в районі Дурбін-Кроссинг. Офіс шерифа повідомив, що у неї були численні ножові поранення.

Однокласники Фуччі та Бейлі розповіли First Coast News, що хлопець і дівчина були друзями, але не парою.

UPDATED STATEMENT RE MISSING CHILD: pic.twitter.com/qfji7m9y4p — SJSO (@SJSOPIO) May 10, 2021