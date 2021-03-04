Палата представителей в среду приняла законопроект о реформе полиции, который запрещает удушающие захваты при задержании предполагаемых преступников. А также будет пересмотрен условный иммунитет для офицеров.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Теперь законопроект отправлен в Сенат. Там потребуется е менее 10 голосов республиканцев, чтобы принять его в целом.

Принятие документа запретило бы использование фиксующих приемов для шеи на федеральном уровне.

За закон Джорджа Флойда “О правосудии в полиции” проголосовало 220 парламентариев, 212 – не поддержали. При этом представитель республиканцев сказал, что проголосовал “за” по ошибке.

Проект закона был принята в прошлом году, но застопорился в Сенате, который тогда находился под контролем республиканцев.

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Закон назван в честь Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который умер 25 мая 2020 года после того, как белый офицер полиции Миннеаполиса применил к мужчине прием захвала шеи. Офицер, Дерек Шовен, был уволен, и ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Сейчас офицер находится под следствием и ожидает суда.

Законопроект, среди прочего, изменит условный иммунитет для офицеров, который затрудняет подачу иска на сотрудников полиции.

В некоторых штатах уже предприняли такие шаги. В прошлом году в Колорадо был отменен условный иммунитет.

Ранее Белый дом заявил, что доверие между правоохранительными органами и обществом невозможно восстановить, если полицейские не будут привлечены к ответственности за злоупотребления властью.