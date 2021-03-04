Об этом сообщает телеканал NBC News.
Теперь законопроект отправлен в Сенат. Там потребуется е менее 10 голосов республиканцев, чтобы принять его в целом.
Принятие документа запретило бы использование фиксующих приемов для шеи на федеральном уровне.
За закон Джорджа Флойда “О правосудии в полиции” проголосовало 220 парламентариев, 212 – не поддержали. При этом представитель республиканцев сказал, что проголосовал “за” по ошибке.
Проект закона был принята в прошлом году, но застопорился в Сенате, который тогда находился под контролем республиканцев.
Закон назван в честь Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который умер 25 мая 2020 года после того, как белый офицер полиции Миннеаполиса применил к мужчине прием захвала шеи. Офицер, Дерек Шовен, был уволен, и ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Сейчас офицер находится под следствием и ожидает суда.
Законопроект, среди прочего, изменит условный иммунитет для офицеров, который затрудняет подачу иска на сотрудников полиции.
В некоторых штатах уже предприняли такие шаги. В прошлом году в Колорадо был отменен условный иммунитет.
Ранее Белый дом заявил, что доверие между правоохранительными органами и обществом невозможно восстановить, если полицейские не будут привлечены к ответственности за злоупотребления властью.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.