Первые стимулар чеки по 1400 долларов, предназначенные помочь американцам, семейный доход которых ниже 100 тысяч долларов в год, отправят уже в эти выходные.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Аналогичные выплаты делала администрация Дональда Трампа, но сумма была меньше. Американцы получали по 1200 долларов на каждого члена семьи и по 600 долларов на каждого члена семьи, но финансовые ограничения, касающиеся годового дохода, были строже.

Те американцы, у которых не менялись банковские счета и место жительства с момента подачи последней налоговой декларации, получат прямые переводы первыми.

Одноразовая финансовая помощь в размере 1400 долларов на человека предназначена для семей, совокупный годовой доход которых не превышает 100 тысяч долларов. Деньги получат все члены семьи, независимо от возраста. Президент Джо Байден говорил о том, что это помощь для 85% американских семей. Аналитики называют цифру 90%.

Стимулар чеки – один из пунктов в пакете финансовой помощи “План спасения Америки” на сумму 1,9 триллионов долларов.

Первыми финансовую помощь получат те американцы, чьи данные уже есть у Налоговой службы и они не менялись за последний год. Выплаты поступят на их банковские счета. Далее выплаты начнут рассылать американцам, чьи данные изменились. Они получат либо бумажные чеки, либо дебитные карты с суммой помощи, предназначенной для их семьи.

Планируется, что все стимулар чеки заплатят уже до конца марта.

10 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов.

Результат голосования – 220 за и 211 против. Все республиканцы проголосовали против. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал против.

6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.

Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.

350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.

130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.

Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.

Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.

800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.

14 миллиардов долларов на распространение вакцины.

49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.

12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье. 30 миллиардов долларов на развитие туризма.

Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.

Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.