С тех пор, как в Соединенных Штатах Америки начала распространяться эпидемия коронавируса COVID-19, защитники иммигрантов все чаще сообщают о росте случаев ксенофобных нападений на азиатов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, организация “Stop AAPI Hate” (“Остановим ненависть в отношении американцев азиатского/тихоокеанского происхождения”) начала отслеживать сообщения о проявлениях расизма и дискриминации в отношении азиатов в США с марта 2020 года. К концу года представители организации получили более 2800 сообщений о таких случаях в 47 штатах и Вашингтоне.

Большинство этих инцидентов – около 71% – были случаями словесных оскорблений. А около 9% инцидентов были связаны с физическим насилием.

Подобный всплеск ксенофобии наблюдали и другие организации.

Для сравнения: с 2017 по 2019 годы некоммерческая организация “Asian Americans Advancing Justice”, занимающаяся защитой гражданских прав и оказанием юридической помощи, получила менее 500 сообщений об инцидентах на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.

Но с февраля по декабрь 2020 года, эта организация зарегистрировала около 3000 подобных случаев.

За последние несколько недель в США также произошла серия нападений на людей азиатского и азиатско-американского происхождения.

Как отмечает CNN, в конце января 2021 года в Сан-Франциско скончался 84-летний мужчина – выходец из Таиланда после нападения во время утренней прогулки.

Несколько дней спустя 91-летнего мужчину азиатского происхождения жестко толкнули на землю в китайском квартале Окленда.

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center. 20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG — Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021

В начале февраля, 64-летняя женщина была ограблена возле вьетнамского рынка в Сан-Хосе, Калифорния. А в метро Нью-Йорка был ранен в лицо 61-летний филиппинец.

В Розмиде (штат Калифорния) 51-летний Мэтью Люнг – американец азиатского происхождения – ждал автобус на остановке, когда на него без какой-либо причины напал велосипедист. В итоге окровавленный Люнг потерял сознание. Его обнаружил прохожий и вызвал медиков. В результате нападения Люнг потерял часть пальца на руке.

Всплеск ненависти на фоне пандемии

Как информирует CNN, в полиции воздерживаются от заявлений, что подобные нападения произошли сугубо на расовой почве.

Однако защитники азиатского сообщества отмечают, что ненависть и насилие в отношении азиатов назревают уже несколько месяцев.

Правозащитные организации не могут точно определить, что является причиной такого всплеска инцидентов с насилием. Однако отмечают, что их количество возросло с начала эпидемии COVID-19.

“В стране происходит что-то, что, к сожалению, напоминает нам о прошлом опыте нашего сообщества”, – сообщила журналистам Манджуша Кулкарни, соучредитель организации “Stop AAPI Hate”.

Она сравнила рост ненависти к американцам азиатского происхождения, который наблюдается с начала пандемии, с эпохой “желтой опасности” в XIX веке, когда в США распространились расистские законы, а также стереотипы об иммигрантах из Восточной Азии как об угрозе для общества.

“Это действительно новейшая версия антиазиатской ненависти и расизма”, – сказала Кулкарни.

По ее словам, эта проблема особенно очевидна в тех районах Калифорнии и Нью-Йорка, где проживает большое количество американцев азиатского происхождения.

В отчете, опубликованном Азиатско-американской коллегией адвокатов Нью-Йорка, отмечается, что с 1 января по 1 ноября 2020 года в Департаменте полиции города зарегистрировано восьмикратное увеличение количества преступлений на почве ненависти (по сравнению с тем же периодом 2019 года).

Джон Янг, исполнительный директор организации “Asian Americans Advancing Justice”, частично объясняет рост ксенофобии по отношению к азиатам в США с риторикой бывшего президента страны Дональда Трампа, который в первые дни пандемии неоднократно называл коронавирус “китайским вирусом”.

“Бывший президент, очевидно, использовал много расовых эпитетов, обвиняя азиатское сообщество в распространении вируса. Это заставило людей думать об американцах азиатского происхождения как об иностранцах и проявлять ксенофобское поведение. И это трудно исправить, несмотря на приход к власти новой администрации”, – подчеркнул Янг.

Эксперты также видят причину роста ксенофобских настроений в страхе, спровоцированном пандемией (когда люди реагируют на угрозы болезней или кризиса, срываясь на тех, кто, по их мнению, “не соответствует культурным нормам”).

Как объясняют в Азиатско-американской коллегии адвокатов, такая агрессия “дает некоторым людям ощущение безопасности” и служит “механизмом защиты от страха собственной смерти”. “Неудивительно, что дискриминация часто усиливается в ответ на предполагаемые угрозы, такие как пандемия COVID-19”, – уточнили в организации.

По словам Янга, американцы азиатского происхождения “считаются легкой мишенью для преступлений”, возможно, из-за языковых и культурных барьеров, которые могут помешать им сообщать о происшествиях.

Стоит отметить, что на фоне роста количества случаев насилия азиаты в США начали выходить на акции протеста.

Например, в прошлое воскресенье люди вышли на митинг в Сан-Франциско. Они осудили всплеск насилия и словесные оскорбления в адрес американцев азиатского происхождения, а также призывали к действиям и поддержке. На акции присутствовали родные 84-летнего мужчины, который скончался после нападения.

Кроме того, в минувшие выходные в Окленде, штат Калифорния, темнокожие американцы и американцы азиатского происхождения провели акцию солидарности на фоне растущей волны насилия.