Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, организация “Stop AAPI Hate” (“Остановим ненависть в отношении американцев азиатского/тихоокеанского происхождения”) начала отслеживать сообщения о проявлениях расизма и дискриминации в отношении азиатов в США с марта 2020 года. К концу года представители организации получили более 2800 сообщений о таких случаях в 47 штатах и Вашингтоне.

Подобный всплеск ксенофобии наблюдали и другие организации.

Для сравнения: с 2017 по 2019 годы некоммерческая организация “Asian Americans Advancing Justice”, занимающаяся защитой гражданских прав и оказанием юридической помощи, получила менее 500 сообщений об инцидентах на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.

За последние несколько недель в США также произошла серия нападений на людей азиатского и азиатско-американского происхождения.

Как отмечает CNN, в конце января 2021 года в Сан-Франциско скончался 84-летний мужчина – выходец из Таиланда после нападения во время утренней прогулки.

Несколько дней спустя 91-летнего мужчину азиатского происхождения жестко толкнули на землю в китайском квартале Окленда.

