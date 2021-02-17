Конгрессмен-демократ Бенни Томпсон подал иск против экс-президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, обвинив их в сговоре с целью подстрекательства к беспорядкам в Капитолии 6 января.

О деталях, в частности, сообщают американский телеканал CNN, агентство Reuters и издание The New York Times.

Иск подан в окружной суд Вашингтона.

Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Конгресса, выступил совместно с влиятельной американской организацией защиты гражданских прав NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения).

NAACP поддерживает иск и поможет представлять Томпсона в суде.

Как отмечает CNN, это первый гражданский иск, поданный против бывшего президента в связи с нападением на Капитолий.

Как сообщает The New York Times, ожидается, что в последующие недели к иску присоединятся и другие законодатели-демократы.

В иске Трамп и Джулиани обвиняются в сговоре с ультраправыми группами “Proud Boys” и “Oath Keepers” с целью подстрекательства к восстанию 6 января.

Конгрессмен Томпсон в документе упоминает заявления и твиты Трампа, которые могли побудить его сторонников к штурму Капитолия (с целью помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года).

В иске цитируется закон, принятый после Гражданской войны в США (1861—1865 годов), который направлен на борьбу с насилием и запугиванием со стороны Ку-клукс-клана. Речь идет о законе, принятом Конгрессом в апреле 1871 года.

В иске утверждается, что Трамп и Джулиани нарушили закон о Ку-клукс-клане, который включает защиту от насильственных заговоров, что мешают конституционным обязанностям Конгресса. “Мятеж стал результатом тщательно спланированного плана Трампа, Джулиани и экстремистских групп, таких как “Oath Keepers” и “Proud Boys”, которые руководствовались общей целью – использовать запугивание, притеснения и угрозы, чтобы остановить сертификацию результатов голосования Коллегии выборщиков”, – говорится в исковых документах.

В иске отмечается, что “в рамках единого плана по предотвращению подсчета голосов Коллегии выборщиков “Proud Boys” и “Oath Keepers” действовали согласованно, возглавив штурм Капитолия, в то время как разъяренная толпа, которую спровоцировали Трамп и Джулиани, напала на Капитолий”.

“Тщательно организованная серия событий, развернувшихся на митинге “Спасем Америку” и во время штурма Капитолия, не была случайностью или совпадением. Это была спланированная кульминация тщательно скоординированной кампании по вмешательству в процесс, необходимый для подтверждения подсчета голосов Коллегии выборщиков”, – подчеркивается в иске.

В этом документе конгрессмен Томпсон указывает на то, что 6 января во время штурма он был вынужден носить противогаз и три часа скрываться в здании Конгресса, слыша “угрозы физического насилия в отношении любого члена, который попытался приступить к утверждению голосов Коллегии выборщиков”.

73-летний конгрессмен утверждает, что подвергся повышенному риску для здоровья, так как вынужден был прятаться от разъяренной толпы в замкнутом помещении еще с двумя членами Конгресса, у которых впоследствии обнаружили коронавирус.

Томпсон требует компенсации и штрафных санкций в своем иске. Сумма компенсации не озвучивается. Конгрессмен также призывает суд издать приказ, запрещающий Трампу и другим фигурантам иска в будущем нарушать закон.

В комментарии СМИ Томпсон подчеркнул, что не стал бы подавать иск против Трампа, если бы Сенат США проголосовал за его осуждение по делу об импичменте на прошлой неделе.

“Я боялся за свою жизнь. Не проходит дня, чтобы я не думал об этом инциденте. Я полон решимости добиться справедливости в этой ситуации”, – заявил конгрессмен.

Иск уже прокомментировал советник Трампа Джейсон Миллер. Он напомнил, что Сенат оправдал бывшего президента по статье об импичменте за подстрекательство к восстанию.

“Президент Трамп не планировал, не создавал и не организовывал беспорядки 6 января… Президент Трамп не подстрекал, и не договаривался с целью подстрекательства к насилию в Капитолии 6 января “, – заверил Миллер.

Он добавил, что Джулиани “в настоящее время не представляет президента Трампа ни в каких юридических вопросах”.