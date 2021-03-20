В американском штате Техас полицейский убил нелегального иммигранта из Мексики, которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Обеим было до 10 лет.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

46-летний Хуан Хименес-Салас, нелегальный иммигрант, которого разыскивали по 11 пунктам обвинения, ранее был депортирован из США, но сумел опять вернуться в стране. После изнасилований он уехал из Арканзаса и Арлингтон. Там его окружила полиция и он был застрелен при попытке оказать сопротивление.

“Мы благодарны, что ни в чем не повинные граждане или офицеры не пострадали”, – написали на странице полицейского управления Арлингтона в Twitter.

The officer discharged his duty gun and struck the suspect. The man was pronounced deceased at the scene. It is unclear why the suspect wanted in Arkansas was in Arlington. We are thankful no innocent community members or officers were injured. Case will go to @TarrantCountyDA pic.twitter.com/FkwJ0QOwCP — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) March 19, 2021

Нелегала обвиняли в неоднократных приставаниях в двум девочкам в возрасте до 10 лет. Они были дочерями девушки обвиняемого.

“Примерно 20 лет назад он был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, аналогичному тому, что мы предъявили ему сейчас”, – сказал капитан Скотт Харвелл из полицейского управления Эльдорадо в Арканзасе.

По словам Харвелла, неясно, как давно Хименес-Салас вернулся в США и почему он оказался в районе Арлингтона.

Хименес-Салас был объявлен в розыск по пяти пунктам обвинения в изнасиловании и шести пунктам обвинения в непристойном поведении в отношении ребенка. Все это касалось двух девочек.

Власти разыскивали его с ноября, когда отец девочек сообщил полиции, что, по его мнению, Хименес-Салас насиловал его дочерей. Дочки рассказали ему, что их изнасиловали в гостиничном номере МакКинни во время путешествия с матерью и подозреваемым.

В четверг полиция выследила подозреваемого и остановила его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Подозреваемый вытащил пистолет и направил его на офицера Арлингтона, но тот выстрелил первым, убив преступника.

Authorities say the armed fugitive shot and killed by an Arlington police officer Thursday was an illegal immigrant wanted for rape. The alleged victims of sexual assault were two sisters under the age of 10.​ https://t.co/cTHX8KhTpx — FOX 4 NEWS (@FOX4) March 20, 2021

Обе девочки в безопасности со своим отцом в Техасе, в то время как местонахождение их матери неизвестно.