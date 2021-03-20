Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

46-летний Хуан Хименес-Салас, нелегальный иммигрант, которого разыскивали по 11 пунктам обвинения, ранее был депортирован из США, но сумел опять вернуться в стране. После изнасилований он уехал из Арканзаса и Арлингтон. Там его окружила полиция и он был застрелен при попытке оказать сопротивление.

“Мы благодарны, что ни в чем не повинные граждане или офицеры не пострадали”, – написали на странице полицейского управления Арлингтона в Twitter.

Нелегала обвиняли в неоднократных приставаниях в двум девочкам в возрасте до 10 лет. Они были дочерями девушки обвиняемого.

“Примерно 20 лет назад он был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, аналогичному тому, что мы предъявили ему сейчас”, – сказал капитан Скотт Харвелл из полицейского управления Эльдорадо в Арканзасе.

По словам Харвелла, неясно, как давно Хименес-Салас вернулся в США и почему он оказался в районе Арлингтона.

Хименес-Салас был объявлен в розыск по пяти пунктам обвинения в изнасиловании и шести пунктам обвинения в непристойном поведении в отношении ребенка. Все это касалось двух девочек.

Власти разыскивали его с ноября, когда отец девочек сообщил полиции, что, по его мнению, Хименес-Салас насиловал его дочерей. Дочки рассказали ему, что их изнасиловали в гостиничном номере МакКинни во время путешествия с матерью и подозреваемым.

В четверг полиция выследила подозреваемого и остановила его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Подозреваемый вытащил пистолет и направил его на офицера Арлингтона, но тот выстрелил первым, убив преступника.

Обе девочки в безопасности со своим отцом в Техасе, в то время как местонахождение их матери неизвестно.

  • Власти США приняли решение предоставить временную защиту от экстрадиции (temporary protected status) мигрантам из Венесуэлы.