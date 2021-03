Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

46-летний Хуан Хименес-Салас, нелегальный иммигрант, которого разыскивали по 11 пунктам обвинения, ранее был депортирован из США, но сумел опять вернуться в стране. После изнасилований он уехал из Арканзаса и Арлингтон. Там его окружила полиция и он был застрелен при попытке оказать сопротивление.

“Мы благодарны, что ни в чем не повинные граждане или офицеры не пострадали”, – написали на странице полицейского управления Арлингтона в Twitter.

The officer discharged his duty gun and struck the suspect. The man was pronounced deceased at the scene. It is unclear why the suspect wanted in Arkansas was in Arlington. We are thankful no innocent community members or officers were injured. Case will go to @TarrantCountyDA pic.twitter.com/FkwJ0QOwCP

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) March 19, 2021