Covid-19 Украина

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В США полиция тестирует робота-собаку для осмотра места преступления, – видео

У полицейских штата Нью-Йорк появилась необычная собака - DigiDog. Ее не нужно выгуливать и кормить, ведь она создана из схем и гидравлики.

Пятница, 26 февраля 2021, 19:45

Об этом сообщает Fox 5 NY.

Отмечается, что департамент полиции тестирует 70-килограммового робота-собаку, который позволяет с помощью “камер и фонарей контролировать город и рассматривать его окрестности в режиме реального времени”.

Во вторник полиция использовала робота-собаку для очистки места преступления в Бронксе. Полицейские использовали возможности уникальной техники при расследовании в секции Уэйкфилд. Пока департамент полиции не сообщал подробности операции, но подтвердил, что это была часть активного расследования.

“Устройство было размещено внутри квартиры, которая фигурирует в масштабном расследовании. Было установлено, что в этом помещении нет никого”, – сказала сержант полиции Джессика МаКрори.

Футуристический робот-собака привлек внимание местных жителей, когда возвращался на базу после посещения места преступления. Его фотографировали и снимали на камеру мобильного телефона.

Робот-собака, изготовленный компанией Boston Dynamics, может подниматься по лестнице, искать и осматривать потенциально опасные помещения, а также перевозить небольшой груз, если это необходимо. Он может быть оснащен дополнительным оборудованием для выполнения других задач, таких как открытие дверей, восстановление предметов и проведение измерений.

“Это позволяет полиции иметь виртуальные глаза и уши, а также контактировать с потенциально опасными лицами”, – говорит разработчик Джона Джея Кот Тейлор.

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Теги: злочини, DigiDog, злочини, полиция, робот-собака

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