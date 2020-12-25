Офицер полиции США Брайан Зак и его жена удочерили маленькую девочку, которую до этого мужчина спас от жестокого обращения родителей.

Об этом сообщает издание Good Morning America.

Брайан встретил маленькую Кайлу при исполнении служебных обязанностей. Над девочкой жесткого издевались биологические родители. Медики зафиксировали на ее теле множество травм.

Полиция срочно вызвала детективов. Все это время девочка держала Брайана за руку. Они вместе рисовали, ели и говорили.

После этого инцидента девочку изъяли из семьи, но не смогли быстро найти для нее детский дом. Тогда Брайан предложил своей жене Сиерре и двум детям принять Кайлу в семью. Они согласились.

“Она приехала к нам с питьевой чашкой и с сумкой одежды, которая ей не подходила. Это все, что у нее было. На 2 день она называла мою жену “мамой “. Я неделю или две был “парнем”, а затем, она пошла в детский сад и узнала, кто такой “папа”, – вспомнил полицейский.

Через 30 месяцев Брайан и Сиерра стали официальными родителями маленькой Кайлы.

Офицер добавил, что сейчас девочка посещает дошкольное учреждение, которое ей очень нравится. Она обожает мнимые игры, танцы и животных.