Поліціянта Майкла Валву з Нью-Йорка підозрюють у смерті 8-річного сина. Водночас інші його діти розповіли жахливі історії знущань.

Про це повідомляє американське видання TooFab.

Зазначається, що 17 січня минулого року Валва зателефонував у службу 911 та повідомив про смерть свого 8-річного сина Томмі. Зокрема, поліціянт заявив, що хлопчик впав на вулиці перед входом у будинок. Після цього він начебто перестав дихати.

Під час засідання суд прослухав цей телефонний дзвінок. Валва розплакався. Водночас його адвокат зазначив, що це був “емоційний момент” для його клієнта.

Крім того, у справі фігурує наречена поліціянта – Анджела Полліна. В ході досудового розслідування виявилося, що пара знущалася з трьох дітей Валви. Вони морили їх голодом та змушували спати на холодній підлозі у гаражі посеред зими.

Мама хлопчиків Юстина Зубко-Валва опублікувала у мережі кілька відео, на яких її шестирічний син Ендрю згадує жахливі знущання батька. Хлопчик розповів, що підозрюваний постійно бив їх з братами. Синці вкривали усе їхнє тіло.

Батько та його наречена нерідко на добу замикали дітей у холодному гаражі, не дозволяли їм ходити у туалет та їсти. Діти спали на бетонній підлозі у -19 градусів.

Хлопчик пригадав, що батько замикав їх з братами у гаражі на три дні та бив за те, що вони розповіли про знущання у школі.

Діти їли лише один раз у день. За словами хлопчика, це був лише бутерброд.

Згадуючи жахливе поводження батька, хлопчик засмутився. Його мати ледь стримувала сльози.

Слідство встановило, що батько розмістив камери відеонагляду у кімнатах хлопчиків. У гаражі також велося відеоспостереження. У комп’ютері підозрюваного гараж було названо “дитячою кімнатою”. Збереглися відеозаписи того, як хлопчики посеред зими трусилися від холоду та намагалися заснути на підлозі.

Прокуратура каже, що є докази того, що пара знущалася із Томмі навіть у той день, коли він помер.

Якщо провину Майкла Валви доведуть, йому загрожує 25-річне ув’язнення.