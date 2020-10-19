Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Вахтанг Кипиани.
“В Чикаго скончался Юрий Сас-Подлуский – врач и меценат, который выкупил на европейских аукционах десятки бесценных вещей, в частности – реликвии митрополита Андрея Шептицкого, и передал на хранение в Украинский национальный музей (Ukrainian National Museum). Виделся с ним дважды. И каждый раз он передавал музею какие-то фантастические вещи, которые стоили тысячи и тысячи долларов, и очень тому рад. Я его спросил – не жалко ли ему тратить свои кровные, может лучше оставить что-то семье? Он сказал, что решил не оставлять ни одного наследства сыну-американцу . Спрашиваю – почему? Ответ – он не любит Украину. И все свое состояние перевел в ценные дары для следующих поколений”, – написал Кипиани.
Юрий Лукьян Сас-Подлуський родился в Перемышле и там же окончил гимназию. В Гданьске начал получать медицинское образование, а закончил уже в Мюнхене. В начале 50-х годов они с женой и сыном уехали в США. Там он преподавал в медицинском университете в Чикаго.
Работал много лет радиологом, активно сотрудничал с врачами Украинского врачебного общества Чикаго и Всемирной Федерации врачебных обществ.
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