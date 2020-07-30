Об этом сообщает National Geographic.

В июне Национальная лаборатория ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США (USDA) объявила, обнаружившая первый подтвержденный в США случай заражения собаки коронавирусом.

Речь шла о немецкой овчарке Бадди. Один из владельцев Бадди — Роберт Махони — болел коронавирусом. У другой собаки семьи Махони были обнаружены антитела к коронавирусу.

Известно, что в середине апреля Бадди начал тяжело дышать, появился насморк. Собака постепенно теряла вес. Семья не сразу смогла отвести собаку к врачу, чтобы проверить свои предположения о том, что Бадди мог заразиться: ветеринары относились к этой идее скептически и прописывали антибиотики. К тому же, в нескольких больницах просто не имели возможности сделать тест. В то же время на осмотрах ветеринары обнаружили ряд других проблем со здоровьем, как увеличение селезенки и печени, шум в сердце.

Диагноз был подтвержден в июне. Так, образцы, взятые 15 мая, свидетельствовали о том, что Бадди болеет коронавирусом, однако за 20 мая тесты были уже отрицательными.

Тем не менее состояние здоровья собаки ухудшалось, появились проблемы с контролем мочеиспускания, кровь в моче, трудности с ходьбой. 11 июля владельцы увидели едва живого Бадди на кухне, у него было кровотечение. Они приняли решение усыпить собаку после консультации с ветеринаром.

Семья Махони считает, что эксперты приложили недостаточно усилий для исследования этого случая. В частности, они не были заинтересованы в проведении дополнительного тестирования Бадди, и затянули с ответом о том, заберут ли его тело для вскрытия. Так собака была кремирован раньше, чем ответ был получен.

В то же время департамент здравоохранения Нью-Йорка уверяет, что эксперты не хотели собирать дополнительную кровь на анализ, опасаясь за его здоровье, ведь у Бадди была сильная анемия.

Медицинские записи свидетельствуют о том, что в Бадди, вероятно, была лимфома — раковая опухоль. Об этом стало известно уже после смерти собаки. Ветеринары отмечают, что все указанные симптомы могли быть связаны именно с онкологическим заболеванием. Однако остается неизвестным, сделал ли рак Бадди более чувствительным к коронавирусу, мог ли вирус спровоцировать появление опухоли и был COVID-19 вообще связан с его состоянием.