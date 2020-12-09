В ходе испытаний вакцины от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech умерли шесть добровольцев. Большинство погибших получили плацебо.

Об этом говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Известно, что двум погибшим ввели настоящую вакцину, а другим – плацебо. Все погибшие добровольцы имели проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Половина из них была старше 55 лет.

В частности, у одного участника испытаний был атеросклероз и ожирение. Мужчина скончался спустя три дня после введения первой дозы вакцины.

Еще один доброволец умер спустя 63 дня после введения второй дозы вакцины. У него произошла внезапная остановка сердца.

Еще двое добровольцев, которым ввели плацебо, умерли от инфаркта и инсульта. Причина еще двух смертей до сих пор неизвестна.